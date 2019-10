Parot redobló esfuerzos en la UC y se unirá maltrecho a la Roja

Un duro partido vivió Alfonso Parot en Universidad Católica antes de unirse a los trabajos de la Roja en Alicante, con miras a los amistosos ante Colombia y Guinea. El lateral zurdo jugó resfriado en la contundente goleada 5-0 de la Franja sobre Cobresal en San Carlos de Apoquindo.

El Poncho exhibió claras señales de que no se encontraba en plenitud física ante los mineros. Cada vez que tenía que subir demoraba más de la cuenta en bajar y durante varios transcrusos del compromiso la tos lo obligó a detener la marcha.

Sin el lesionado Juan Cornejo, Quinteros no quiso reacomodar a Stefano Magnasco por la banda izquierda o darle una oportunidad al juvenil Yerco Oyanedel. El argentino-boliviano apostó por Parot, asumiendo que no se encontraba en su mejor condición.

"Parot jugó resfriado, jugó con muchas molestias, es más, estaba en duda hasta el final. Sabía que iba a ser un cambio porque tampoco quería arriesgarlo. Es un jugador importante, convocado a la Selección", dijo al respecto Quinteros, agregando que "el resultado se dio para que lo pudiéramos cuidar físicamente. Terminó muy cansado".

Entre los jugadores del plantel cruzado también se destacó lo que hizo el dañado Parot ante Cobresal. "Poncho hizo un gran esfuerzo para poder estar. La verdad es que no se sentía muy bien y pudo estar a la par del resto", expresó el arquero Matías Dituro.

Parot se integrará a los trabajos de la Roja en España junto a su compañero César Pinares, quien jugó los 90 minutos ante Cobresal y también terminó lastimado. "Pinares sufrió un golpe, espero que no sea nada grave. La idea era tratar de cuidar a Parot, pero a Pinares no lo pudimos sacar", dijo Quinteros sobre la situación del ex Colo Colo.