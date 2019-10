Conmoción en Argentina: falleció joven futbolista tras un trágico accidente doméstico

Conmoción en Argentina por fallecimiento de joven jugador trasandino. Ezequiel Esperón murió mientras estaba con amigos en un departamento del barrio Villa Devoto en Buenos Aires, por un accidente doméstico.

El mediocampista trasandino, que tuvo pasos por All Boys, Inter y Gremio de Porto Alegre, y últimamente en el Atlante de México, se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío. De acuerdo a informaciones de la prensa argentina, específicamente de La Nación, estaban en un sexto piso.

Ante el accidente, Esperón, quien se encontraba sin club, fue socorrido de inmediato por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, y pese a que se encontraba con vida al momento de llegar al hospital, falleció poco después mientras era atendido por los médicos.

Entre los mensajes de condolencias que llegaron por el sensible fallecimiento del futbolista, su último club, Atlante, publicó en Twitter: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana".

En tanto, All Boys, equipo donde realizó inferiores el jugador trasandino, también se sumó a los mensajes de condolencias: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón".

Finalmente, el joven mediocampista de Boca Juniors, Alexis Mac Allister, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: "Un abrazo hasta el cielo Ezequiel (…) QEPD Cabe, desde hoy tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre te recordaremos".

