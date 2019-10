Massú le tiene fe a Garin y Jarry en la Copa Davis: "Con ellos dos puedo soñar con cosas importantes a futuro"

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, analizó el presente de Cristian Garin (32º del ránking ATP) y Nicolás Jarry (74º) en el circuito ATP y comienza a vivir la participación nacional en el torneo mundial de tenis, donde en noviembre próximo enfrentará a Argentina y Alemania en España, por el Grupo C.

"Argentina y Alemania son difíciles, es una llave abierta, donde cada set va a contar. Estén o no estén los números uno de Argentina o Alemania, estos dos equipos que enfrentamos tienen muchas y buenas variantes para poner en cancha en las finales", señaló el Vampiro en diálogo con el sitio oficial de la Davis.

El ex número 9 del mundo valoró el presente del Tanque y del Príncipe e indicó que su rendimiento le hace recordar al nivel que alcanzó junto a Fernando González: "Me deja tranquilo el año de Garin y Jarry, son jóvenes, es difícil hoy en Sudamérica sacar jugadores jóvenes que estén entre los 50 mejores. Ellos tienen un buen presente, pero creo que su futuro será mejor. Y, el plus, es que juegan bien en todas las superficies. Me pone muy contento. Me hace acordar el empuje que teníamos con Fernando (González) y yo. Con ellos dos puedo soñar con cosas importantes a futuro".

También tuvo palabras para el joven alemán Jan Lenard Struff (38º), quien se podría cruzar con Gago en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai y también en la Copa Davis: "Ha tenido, tal vez, el mejor año de su carrera con victorias sobre (Alexander) Zverev, (Stefanos) Tsitsipas, (David) Goffin y (Borna) Coric; mientras que Phillipp Kohlschreiber tiene mucha experiencia en Copa Davis".

"La zona con alemanes y argentinos es tan cerrada que es igual a un partido de ajedrez según el rival, con los cinco convocados, y puede aparecer un singlista en el dobles. Será estrategia pura", finalizó Massú.