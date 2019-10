Carlos Queiroz asume superiodad de Chile: "En los últimos tres partidos han sido mejor que nosotros"

En Colombia se jugarán más que un amistoso ante Chile el próximo sábado en Alicante. En la selección cafetalera ven el encuentro frente a la Roja como una especie de revancha después de los últimos partidos donde el bicampeón de América ha resultado ser el triunfador.

"Los resultados hablan. En los últimos tres partidos han sido mejor que nosotros, nos han eliminado. Hay que reconocerlo. No podemos seguir haciendo las mismas cosas del pasado, hay que cambiar", aseguró el técnico de la selección colombiana, Carlos Queiroz.

En otra línea, el portugués le restó importancia a las bajas que tendrá para esta doble fecha FIFA, donde no podrá contar con Radamel Falcao García y James Rodríguez. "Tengo la ilusión de tener listos los mejores jugadores cuando el partido valga tres puntos. En ese momento nos jugaremos la vida y hay que tomar decisiones para intentar hacer las cosas bien", enfatizó.

Y agregó: "No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión. Además, no sería respetuoso para otros jugadores. No es verdad que James me haya pedido no venir".