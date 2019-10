El gran momento en el que llega Diego Rubio a la Roja: "Está con mucha confianza, puede mejorar un montón"

Diego Rubio pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero de los Colorado Rapids hizo ocho goles en este segundo semestre de la MLS para un acumulado de 11 tantos a lo largo de la temporada, presente que le significó ser citado para la anterior doble fecha FIFA ante Argentina y Honduras, y para la actual frente a Colombia y Guinea.

Con la endémica falta de gol que ha sufrido la era de Reinaldo Rueda, sumada a la lesión de Nicolás Castillo, quien estaba llamado a ser el “9” de la Selección en el proceso del colombiano, el formado en Colo Colo tiene otra oportunidad de oro para sumar bonos. Contra la Albiceleste tuvo una buena actuación, la cual intentará refrendar en esta pasada si Rei la da chances.

A sus 26 años, el hijo de Hugo ha jugado siete partidos por la Roja, todos amistosos, y todavía no ha podido anotar. Claro que, en total, acumula apenas 364 minutos en cancha.

Eduardo, su hermano mayor: “Hace rato que viene muy bien, aunque ahora ha explotado más”

Uno que también sabe de goles es Eduardo Rubio, quien jugó 14 partidos por la Roja y anotó tres veces. El Pajarito destaca el buen presente de su hermano en Estados Unidos: “Hace rato que Diego viene muy bien en la MLS, aunque ahora ha explotado un poco más. Es una de las figuras de su equipo, entonces, eso le da más confianza aún y hace que pueda desenvolverse de mejor manera”.

El ex delantero de Universidad Católica y Colo Colo, hoy DT en las divisiones inferiores del Cacique, sabe que ésta es una gran chance para el menor del clan, que también compone Matías. “En las selecciones no hay tiempo para armarse como futbolista y los chicos que tienen la difícil misión de jugar de ‘9’ deben aprovechar. Son pocas las oportunidades y se les evalúa por si meten goles o no, no por otras acciones que puedan realizar a favor del equipo. En esta etapa, generan más juego para los que aparecen en segunda línea, como los volantes, los punteros o los laterales, más que ser rematadores”, explica.

Respecto a la carrera que ha hecho el ex Sporting de Lisboa, quien es ahijado de Iván Zamorano, el otrora capitán de la UC considera que todo le suma. “Es joven. Todo lo que ha vivido le ha servido como experiencia para ir mejorando, para ser lo que es hoy en día. Es un chico que ha pasado por muchos lugares de distinta índole, con distintos entrenadores y con distintas culturas futbolísticas, y eso lo ha hecho crecer mucho como jugador y como persona. Todo esto le ha favorecido enormemente en su desarrollo”, advierte.

“Está en un momento muy bueno y con mucha confianza, y eso la da mayor capacidad para resolver mejor cuando le toca enfrentar situaciones como estar en la Selección”, prosigue. “Siento que todavía puede mejorar un montón, porque tiene muchas ganas de seguir desarrollándose. Su techo va a ser hasta cuando él decida”, cierra.