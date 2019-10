Al estilo Hollywood y prometiendo más goles: Esteban Paredes tiene su propia estrella de la fama

El 5 de octubre del 2019 es una fecha que no se borrará más en la historia del fútbol nacional, puesto que aquel día, Esteban Efraín Paredes Quintanilla se convirtió en el goleador histórico del fútbol chileno, al superar la marca de los 215 goles que ostentaba Francisco Chamaco Valdés.

Aquella jornada histórica fue llena de celebraciones también en el estadio Monumental, puesto que Colo Colo venció por 3-2 a Universidad de Chile y los reconocimientos a Paredes no han cesado.

Por lo mismo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió inaugurar el Paseo de las Estrellas de los futbolistas nacionales, con el goleador histórico del fútbol chileno.

Paredes llegó a las 13:25 horas a la sede de la ANFP en Quilín. Pese a que tenía asignado un estacionamiento, el capitán de Colo Colo no hizo caso y dejó su camioneta en otro sector. Luego ingresó a las dependencias donde firmó algunos balones, se tomó fotografías con los funcionarios y tras conversar con el presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno, fue a inaugurar el Paseo de las Estrellas al mejor estilo de Hollywood.

En el salón plenario de la sede recibió un arco conmemorativo por su récord y tras eso vino la ronda de preguntas donde Paredes prometió seguir anotando, ya que fue claro en señalar que su carrera no ha terminado. "Mi carrera sigue, no termina acá, me levanto con las mismas ganas para seguir día tras día para superar los objetivos y barreras que se interponen. La tarea sigue, está intacta y vamos a seguir haciendo goles".

Antes de finalizar, le solicitó al presidente de la ANFP que el paseo fuera incluyendo a otros jugadores nacionales que merecen tal reconocimiento. Luego algo molesto por la pregunta de un colega por el gesto de Mario Salas volvió a posar en la estrella que lleva escrito su nombre, el hito, la fecha y su firma.

Tras eso, se tomó fotografías junto a algunos hinchas que llegaron a las dependencias de Quilín y se retiró en su camioneta rumbo a su hogar. La leyenda de Paredes sigue recibiendo reconocimientos y su humildad, sigue intacta.