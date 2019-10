Estrella de la NBA mete el primer triple de su carrera y provoca locura total de sus compañeros y sus hinchas

Un hecho histórico y casi irrreal ocurrió en el primer partido de la pretemporada de Philadelphia 76ers de la NBA, en el cual barrieron por 144-86 a Guangzhou Long-Lions de China, en un partido de exhibición de cara a la campaña que comienza el 22 de octubre. Y esto tiene que ver con el talentoso base Ben Simmons, una de las figuras emergentes del mejor básquetbol del mundo.

Resulta que Simmons, pese a ser uno de los mejores armadores de la liga, tiene muchos problemas al lanzar al aro desde media y larga distancia. Y ante los chinos, el novato del año de la temporada 2017-2018, anotó el primer lanzamiento de tres puntos de su carrera desde que juega en la NBA.

El australiano entró durante el verano estadounidense para mejorar su tiro de triple, lo que puede cambiar completamente su forma de juego, ya que los rivales cuando lo enfrentan se centran en evitar que ataque el canasto y le dan a propósito la posibilidad de lanzar.

El martes, Simmons se atrevió con un triple al término del segundo cuarto ante los orientales y encestó sin tocar el aro, provocando la locura total de sus compañeros, que lo celebraron como un campeonato. Mismo caso de los fanáticos de los Sixers que llenaron el gimnasio y otros que lo vieron fuera del mismo.

Antes de este partido, Simmons tenía un horrible registro de 0 de 19 en triples entre pretemporada, temporada regular y playoffs en la NBA. Su último tiro desde tercera dimensión había que retroceder hasta el 30 de noviembre de 2015, cuando jugaba por LSU en la NCAA.

Al parecer, en este año Ben Simmons será una amenaza total para todos los equipos de la NBA.

it was so nice we're showing you twice. pic.twitter.com/zTsOwEmFkX

— Philadelphia 76ers (@sixers) October 9, 2019