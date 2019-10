Alejandro Tabilo y su buen año: "No creo estar tan lejos del nivel de Garín y Jarry"

Alejandro Tabilo (224º del ranking ATP) ha logrado una gran semana en el Challenger de Campinas en República Dominicana, donde ya se instaló en los octavos de final, luego de derrotar al indio Sumit Nagal (129º), el mejor triunfo de su carrera.

El chileno-canadiense logró el mejor ranking de su carrera, ya que le próximo lunes debería aparecer en el puesto 221º. Por lo mismo, la tercera raqueta nacional destacó su bueno momento, que lo acerca a los otros exponentes nacionales Cristian Garín y Nicolas Jarry. "No creo que esté tan, tan lejos de ellos, de su nivel, es sólo jugar más torneos en categoría ATP. Es cosa de confianza, de soltarme y tener oportunidades de jugar ese tipo de torneos, más experiencia, no me veo muy lejos", señaló en conversación con la agencia ATON.

El tenista de 22 años también habló sobre la siguiente Copa Davis, donde "nada se ha definido todavía, pero sería lindo poder ir con el equipo y ser nominado para las Finales de Copa Davis en Madrid. Yo creo que se ven muy buenas las opciones, tenemos dos jugadores con muy buen año".

"Garin está haciendo un muy buen trabajo en el circuito, Jarry tuvo un muy buen año y es difícil jugarle, Podlipnik está haciéndolo muy bien últimamente en los dobles. Creo que tenemos muchas chances, hay que soñar en grande, pero hay que ir partido por partido", agregó el zurdo pensando en los encuentros con Argentina y Alemania.

Finalmente, sobre su buen año, el chileno dijo que "al principio quería terminar top 250. Entonces, el ya haber hecho eso, el top 200 sería un muy buen paso para mi carrera. Estaría feliz de llegar a esa etapa antes de terminar el año. El otro objetivo es disputar la qualy del Abierto de Australia. Lo bueno es que con el ranking que estoy ahora nos da muy buenas opciones para crear un calendario con el equipo".

Tabilo enfrentará en la ronda de 16 mejores al español Mario Vilella Martínez (181º) este jueves 10 de octubre.