Ex ayudante de Pizzi, a dos años del adiós: "Nos la jugamos por los futbolistas, trabajamos de forma honesta"

Manuel Suárez era el ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja. Tras ser despedido de la Selección de Arabia Saudita, hoy es el gerente técnico de La Serena, desde donde accede a conversar con El Gráfico Chile sobre el proceso que encabezaron en el Equipo de Todos, que tuvo su punto final hace exactamente dos años, el 10 de octubre del 2017, con la dolorosa derrota por 3-0 ante Brasil en Sao Paulo.

Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo evalúas el proceso que encabezaron, que tuvo el título de la Copa Centenario y la no clasificación al Mundial de Rusia?

Si bien lo otro lo considero notable, la verdad es que es una lástima no haber clasificado al Mundial, porque era el objetivo más importante de todos y no se logró. Siempre te queda un gusto amargo.

¿Cómo crees que los va a juzgar la historia?

Eso depende de qué es lo que escriban ustedes. Tendrá que ver mucho con la información que entreguen los líderes de opinión, como todo. La historia que nosotros leemos de repente no es la misma que la otra, es tan relativa. Como somos los chilenos, lo más probable es que se acuerden de no haber clasificado al Mundial.

¿Cómo crees que la gente recuerda hoy a Pizzi y a su equipo de trabajo?

Como un equipo de trabajo de gente correcta, decente, que no hizo trampa, que se jugó de buena manera por los futbolistas, que trabajó de forma honesta, que no “choreó”. En fin, todo eso. Me parece un buen ejemplo.

¿Qué te parece que hayan vuelto a convivir en una concentración Claudio Bravo y Arturo Vidal?

Me parece fantástico, es notable, es bueno por la Selección y por el fútbol chileno. Los dos son grandes futbolistas y sin duda que van a aportar más.

¿Crees que se puede recomponer la relación o sólo van a ser compañeros de trabajo?

No tengo idea, ya son adultos y ellos sabrán si la recomponen o no, si se llevan de una manera u otra. Como futbolistas son notables y van a aportar a la Selección. Después, en el plano personal, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.

¿Sigues en contacto con Pizzi?

No, hace un tiempo que no. Él está en Argentina y estamos cada uno por su lado.