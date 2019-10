Caputto confía en la Virgen para salvar a la U: "Más allá de una cábala creemos que la fe mueve montañas"

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, adelantó el encuentro frente a Cobresal de este viernes por Copa Chile (20:00 horas, Estadio Nacional) y ahí aprovechó de comentar la instalación de una gruta dedicada a la Virgen en el Centro Deportivo Azul, celebrando el gesto y diferenciándolo de cualquier otro tipo de cábalas que se pudo haber hecho antes en la U.

"La virgen es una donación que se hizo al club y siempre es bienvenido, respetamos todas las religiones y no solo en el club sino que entrenadores y dirigentes y se le buscó un lugar y más allá de la cábala no creo que la religión deba ser una cábala y los que somos creyentes creemos en nuestras convicciones y en nuestra fe pero es una fe de uno, no una cábala no es si es pie izquierdo que este inseguro de caminar pero creo en la fe porque mueve montañas", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

"Johnny es aporte gigantesco en la U"

A pesar de que el arquero Johnny Herrera no ha tenido la regularidad acostumbrada de otras temporadas en este segundo semestre, el técnico laico lo utilizará como titular frente a los mineros en el Estadio Nacional, en un partido que dice, no les quita el foco de lo que es la pelea por el descenso a Primera B.

"Este viernes juega Johnny, es un tema ya conversado. Es un aporte gigantesco para el equipo, esta vez se verá en la cancha, sabemos lo que significa para todos nosotros. Nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos y lo que trabajamos, siempre pido tranquilidad, seguridad y confianza a los jugadores. Nosotros trabajamos para que las cosas resulten bien, necesitamos tener un nivel futbolístico alto para lograr lo que queremos", manifestó.

"Esto no nos desenfoca porque tenemos claro lo que nos jugamos, porque también ansiamos tener un buen partido ante Cobresal, porque lo necesitamos y siempre hemos visto grandes presentaciones en la U y revertir un marcador más difícil. Somos capaces de hacerlo, está el convencimiento y la oportunidad y tenemos que estar preparados y no hay desenfoque en eso", cerró.

La U enfrentará a Cobresal este viernes 11 de octubre (20:00 horas) en el Estadio Nacional, y en un encuentro válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2019.