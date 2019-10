Federer y Zverev tendrán un aperitivo de su exhibición en Santiago por los cuartos de Shanghai

El número tres del tenis mundial, el suizo Roger Federer, se clasificó este jueves para los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai, mismo hecho que consiguió el serbio Novak Djokovic, líder del ranking de la ATP.

El helvético tuvo que luchar mucho para superar la tercera ronda para superar al belga David Goffin por 7-6 (7) y 6-4, en un compromiso donde su rival tuvo una buena opción de llevarse el primer parcial con 6-5 a favor. Pero Fedex mostró su mejor juego y remontó para llevarse el triunfo.

De esta manera, Federer se enfrentará con el alemán Alexander Zverev (sexto del mundo), que superó al ruso Andrey Rublev (33) por 6-0 y 7-6 (3), en un choque que se repetirá en noviembre en la exhibición del Movistar Arena, que será el próximo martes 19 de noviembre, en la primera vez del, para muchos, mejor tenista de la historia en Chile.

Stepping up❗️@rogerfederer battles past Goffin 7-6 6-4 to record his 10th victory over the Belgian, booking a quarter-final clash with either Zverev or Rublev #RolexSHMasters pic.twitter.com/nlNqyLGS4v — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

– 87th Masters 1000 quarter-final

– 47th match win of 2019 Solid day's work for @rogerfederer 🤟#RolexSHMasters pic.twitter.com/dcyYaJtq4j — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

Get your 🍿!@AlexZverev hangs on to beat Andrey Rublev 6-0, 7-6(4), setting a blockbuster @SH_RolexMasters QF clash against Roger Federer. 👀 pic.twitter.com/uawWlHWT3M — ATP Tour (@atptour) October 10, 2019

En tanto, Djokovic sigue intratable luego de su conquista de hace una semana en Tokyo, y este jueves sumó su séptimo triunfo seguido para meterse entre los ocho mejores en Shanghai.

Nole barrió por 7-5 y 6-3 al peligroso sacador estadounidense John Isner y de esta forma tendrá un duro duelo ante el griego Stefanos Tsitsipas, quien dejó en el camino al prometedor polaco Hubert Hurkacz.

Absolutely Flawless 😳@DjokerNole reaches his 82nd(!) Masters 1000 quarter-final by defeating Isner 7-5 6-3 at @SH_RolexMasters. pic.twitter.com/S8ClMPfLkt — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

