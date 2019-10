Moda, adaptación y Pinares: Las reflexiones de Buonanotte en su año más opaco en la UC

El difícil 2019 que ha vivido Diego Buonanotte en Universidad Católica permite entrar en un intenso debate que se está dando a nivel mundial en el fútbol: ¿Se está viviendo el ocaso del 10? ¿Está en extinción el volante creativo?

Y si bien el Enano no es un 10 clásico, ya que también puede actuar como un mediapunta que se ubica muy cerca del área rival, la implementación de un esquema 4-1-2-3 por parte de Gustavo Quinteros en la UC no contempla la figura de un volante creativo. Al menos desde el arranque.

El argentino-boliviano confía la elaboración del juego en sus volantes interiores, los que también cargan con una alta cuota de responsabilidad en materia defensiva. Cesar Pinares, volante creativo por naturaleza, al igual que Buonanotte, ha sabido adaptarse al puesto de interior derecho, mientras que Luciano Aued ha subido unos metros desde su tradicional ubicación para desempeñarse como interior izquierdo.

El esquema que utiliza Quinteros en la UC es en una tendencia mundial. Los interiores cada vez ganan más fuerza y, como consecuencia de aquello, el volante creativo pierde terreno. Al respecto, el propio Buonanotte tiene una postura clara.

Buonanotte: "La UC es el club en el que quiero estar, pero después pueden suceder cosas que no dependen de mí" En la recta final de la temporada 2019, marcada por su falta de continuidad en la Franja, el Enano afirma que prefiere no pensar en lo que se le pueda venir el próximo año. "Lo que puede pasar después de diciembre no lo sé", dijo.

"Esto viene de hace años y no sólo pasa en el fútbol chileno, pasa en el fútbol mundial. Yo tengo una opinión muy personal: el fútbol es como la moda, son momentos y hoy todos los equipos juegan con el mismo esquema táctico, o bien la mayoría. Hace unos años todos jugaban con un 4-4-2, después 4-2-3-1, ahora está de moda este esquema (4-1-2-3) y eso no es malo. Nosotros lo estamos ocupando y estamos con muchos puntos de diferencia en la cima y muy cerca de lograr el objetivo", reflexiona el formado en River Plate.

El ex Málaga continúa, apuntando que "por mi posición no puedo encajar en este esquema. Son cosas muy personales de los entrenadores, de los estilos de juego, en momentos en que mi posición se está perdiendo. Hay que adaptarse y tratar de jugar en otras posiciones. Yo lo intento, trato de hacerlo de la mejor manera cuando me toca jugar de mixto, de extremo o de 9. En la posición que me toque trato de aportar con lo mío, que puede ser distinto a lo de otros jugadores, pero obviamente cumpliendo con lo que me pide el entrenador".

Por eso, Buonanotte manifiesta que no es el suplente de Cesar Pinares y que por lo mismo no se puede dar por seguro su ingreso al once titular de la UC en la ausencia del ex Colo Colo, quien se encuentra de gira en España con la Roja comandada por Reinaldo Rueda.

"No soy suplente de César, porque él juega en una posición distinta a la mía. Está bueno que se sepa cómo juega Católica. El equipo hoy no juega con jugador en mi posición, porque César juega como interior, tiene una mayor capacidad a la hora de defender y un rodaje mayor dentro del campo, lo que quizá yo no tengo. Entonces, no es que ahora que no está César tenga que jugar yo porque yo soy su suplente", establece el futbolista que llegó a mediados de 2016 a la Franja.