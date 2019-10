Quinteros quiere el triplete en la UC, pero "en Copa Chile siempre tenemos que reemplazar a los de Selección"

Universidad Católica tiene la oportunidad histórica en el fútbol chileno. Con la Supercopa ganada en marzo en el bolsillo y con 14 puntos de ventaja en el torneo nacional a falta de 21, la Copa Chile es el gran desafío de Gustavo Quinteros para lograr un inédito triplete.

El estratega cruzado aseguró que "estamos en eso, tratar de ganar todo lo que se pueda ganar. No tengo que hacer mucho esfuerzo, porque tengo un grupo de jugadores muy ganadores, y más allá de lo que ya se consiguió, estos muchachos quieren quedar en la historia del club".

Para eso la UC tendrá que remontar un 2-1 en contra ante Unión La Calera para avanzar a semifinales y no podrán contar con Alfonso Parot y César Pinares en San Carlos de Apoquindo. "Siempre en Copa Chile tuvimos que tener la opción de reemplazar a jugadores de la Selección. La vez anterior teníamos también sub-23 y más lesionados. Pero esta vez estamos muy bien, podríamos cambiar el sistema, aunque hemos entrenado manteniendo un esquema que tenemos hace mucho tiempo", señaló Quinteros.

Para el argentino-boliviano una opción para suplir a Parot es usar a Valber Huerta como lateral izquierdo. "Me convence. Valber es un jugador muy técnico y me habían comentado que antes de venir a Católica había terminado jugado como lateral en algunas ocaciones. Hemos venido entrenando mucho, puede jugar por ahí Rebolledo, Oyanedel que es un chico joven, así que también puede ser una opción".

Moda, adaptación y Pinares: Las reflexiones de Buonanotte en su año más opaco en la UC El Enano pasó de ser una de las figuras principales de la Franja a ser un suplente bajo el mandato de Gustavo Quinteros. Una tendencia táctica explica su pérdida de protagonismo, según lo que él mismo apunta.

Sobre el reemplazo de Pinares, Quinteros no descartó en probar a Diego Buonanotte como media punta o a Carlos Lobos como reemplazante, lo que sí, aseguró que "siempre buscamos tener a los jugadores que estén mejor en el momento. Ahora en Copa Chile tenemos que revertir una situación adversa y después tenemos una nueva oportunidad de alargar distancias en la tabla. Evaluamos quienes estén al 100%, sino, podemos hacer cambios. Tengo más de 11 jugadores para ser titulares. Después hay que empezar a pensar en el clásico, que siempre se vive distinto".

Y es que después del partido de copa ante los caleranos como locales, la UC tendrá que visitar al elenco cementero en el sintético del Nicolás Chahuán por el torneo nacional y luego recibir a Colo Colo, en un clásico que le podría dar el título 14.

Por lo mismo el entrenador no descartó hacer citaciones y sumar a Duvier Riascos, uno que se ha visto marginado de los últimos encuentros. "Yo creo que va estar citado. Falta un entrenamiento, pero yo creo que estará. Él venía saliendo de una lesión y consideraba que no estaba listo. Además hay que tener en cuenta que tenemos que tener citados a dos jugadores sub-20. A veces cuando un jugador no está, es porque hay otro que merece estar".

Finalmente, Quinteros se refirió a la suspensión que no le permitirá dirigir en la vuelta por los cuartos de final y señaló que "es muy feo estar afuera, me produce un poco de angustia. No tengo duda que mi cuerpo técnico va a responder, pero me gustaría estar ahí, hablar directamente con mis jugadores, pero hemos entrenado de una buena manera y tengo jugadores que saben lo que tienen que hacer. Pero desde arriba se ve mucho mejor, así que me servirá para analizar para el siguiente partido", recordando que está planificando lo que viene.