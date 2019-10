Quinteros está en contra de los playoffs: "Me ha pasado quedar subcampeón sacando 15 puntos más que el campeón"

Universidad Católica lidera con comodidad el campeonato nacional y podría coronarse campeón cinco fechas antes que termine. Por lo mismo, algunos clubes han planteado volver a los torneos con playoffs con la finalidad de aumentar la emoción.

Pero para Gustavo Quinteros serían injustos. El entrenador de los cruzados señaló que "para mí, como persona de muchos años en el fútbol, lo más justo es que el equipo con más puntos en el años sea campeón. Me ha tocado salir campeón en torneos largos, en torneos cortos y en hexagonales o liguillas y lo más justo es que el equipo más regular durante toda la temporada levante la copa".

Es que para el argentino-boliviano no estaría bien que un club que quedó a 15 puntos del líder tenga opciones de alcanzar el título, ya que "a mí me ha pasado quedar subcampeón sacando 15 puntos más que el campeón, entonces lo encuentro injusto. En un partido ida y vuelta pueden pasar muchas cosas, tener un mal día, perder una jugada y eso no quiere decir que no seas el mejor equipo durante la temporada. Por eso para mí lo más justo es ser campeón a lo largo de todo el año".

Sobre el argumento que las llaves muere-muere pueden aportar en copas internacionales de ese formato, Quinteros no desconoció que "jugar partidos ida y vuelta te da una experiencia, una sensación distinta, por ahí tienes que entrenar mucho los penales, ver cómo estar prendido durante 180 minutos. Son situaciones muy distinta que acá en el fútbol chileno uno se acostumbra en la Copa Chile, en ese sentido te lo dan los playoffs. Pero a mí me tocó perder en playoffs ante un equipo que sacó 15 puntos menos, también me ha tocado ganar, pero es duro".