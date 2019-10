Más de 23 horas en la montaña: Trail Running de Santiago, el desafío que quiere dominar Daniela Navarrete

Este sábado 12 de octubre en Santiago, se llevará a cabo la Trail Runing (carrera de montaña) más importante de Sudamérica, que compromete además, circuitos en Farellones y Santa Martina.

La llamada The North Face Endurance Challenge, la más desafiante del continente por sus senderos y desniveles, se correrá en las distancias de 10K, 21K, 50K, 80K y 160K. Sin embargo, este último recorrido, comenzará el viernes 11 de octubre por la cantidad de tiempo que se necesita para llegar a la meta.

En ese contexto, Daniela Navarrete, subcampeona de la carrera por dos años consecutivos en los 160k, conversó con El Gráfico Chile y relató su experiencia a través de este deporte, sus expectativas para la carrera del viernes y las principales curiosidades de la disciplina.

¿Cuándo comenzaste a practicar Trail Running?

Primero, comencé en la universidad haciendo tenis, montañismo y trekking. Entonces para correr en el cerro sólo tuve que cambiar la velocidad más que nada, ir más ligera y principalmente, aprender a moverme en el cerro. Sin embargo, se me hizo necesario tener conocimientos más técnicos de cerro, en términos de orientación y seguridad, que son fundamentales.

¿Cuáles son las principales dificultades que se pueden generar?

Hay varios tipos de dificultades. Las responsabilidades de las personas. Hay que ver el clima y utilizar la indumentaria adecuada. Por otra parte, hay que explorar la ruta, saber por donde vas a ir, e ir con mas gente, nunca ir solo. En las competencias hay que saberse muy bien el reglamento, tus obligaciones y deberes por parte también de la organización.

Tu especialidad son las distancias largas. ¿Cuál será el desafío que decidiste tomar para la carrera de este fin de semana?

Voy a correr 160k, es la carrera mas larga. Sin embargo, hay de 200 millas, pero en Estados Unidos y Europa. Ahora, Vengo de correr en Europa una de las competencias largas más importantes del mundo, pero me fue súper mal, me enfermé del estómago con una bacteria, pero ahora estoy súper motivada con la carrera.

¿Cómo te preparas durante el año?

Yo corro dos ultras distancias en el año: el primer y segundo semestre. El entrenamiento físico de cerro, el fortalecimiento del cuerpo en el gimnasio, saber lo que preparas, si es que el suelo es plano o tiene desnivel, son puntos para considerar en tu preparación.

Pero en tiempo, ¿cuánto es lo mínimo?

En distancias largas, sobre 50 km, necesitas seis meses de preparación. La alimentación no la mencioné, porque más bien es un hábito.

¿Tienes un equipo de trabajo o el entrenamiento es más bien en solitario?

Yo soy profesora de educación física, trabajo con cuatro entrenadores más, compartimos ideas, pero cada uno entrena de manera independiente.

¿Vives de esta disciplina o tienes otro trabajo?

En Chile es muy difícil vivir de cualquier tipo de deporte, más aún con el running. Yo tomé la decisión de independizarme, dejé el trabajo estable, pero hay que tener un equilibro. Ahora, trabajo con deportistas que corren largas distancias. Trabajo con Trail running y entreno a corredores, hago entrenamientos personales y entrenamientos funcionales para deportistas que practiquen enduro.

¿Cómo ha sido su experiencia en su trabajo como entrenadora?

En Chile la gente no es muy constante para hacer deporte, a veces preparan un semestre de carrera y después ya no. Crear el hábito es lo más difícil a la hora de entrenar.

¿Qué hace tan especial la carrera en la Región Metropolitana?

Esta competencia se hace en una ciudad capital, eso es bueno porque esta cerca de todo, es estratégico. Es la carrera mas linda, la disfruto mucho, es como tener una carrera en el patio de tu casa, es el cerro donde entrenamos, con toda la logística que hay es impagable.

En lo técnico, ¿qué hay que tomar en cuanta a la hora de participar?

Es un cerro súper limpio. Hay rocas, y desnivel, debes ir pendiente y concentrado todo el tiempo. Los niveles se acumulan en los 160 kilómetros. Los desniveles (cantidad de metros que se suben o bajan) son muy altos, tanto en positivo, que es el de subida, como el negativo, que es el de bajada.

¿Cómo sientes los 160 kilómetros?

Luego de estar 160 kilómetros corriendo, con 8000 mil metros de desnivel, quema y duele mucho. Solamente hay que estar muy preparado, tanto físicamente como psicológicamente.

Anteriormente, me mencionaste que venías de Europa de la competencia más importante del mundo, ¿Podrías contarme mas detalles de esa experiencia?

El ultra Trail de Mont-Blac, Francia, pasa por tres países y esa es la máxima competición en 160k. En Chile estamos muy lejos en comparación internacional, me gustaría volver el próximo año, completar la carrera y estar en los primeros lugares Sudamericanos.

¿Que podría suceder mientras corres por horas?

Las competencias son muy largas, uno pasa mucho tiempo en la montaña y suceden un montón de imponderables y cosas que no están planificadas, como deshidratarse o malestares estomacales.

¿Y con el equipamiento?

Una vez hace dos años, quebré un bastón en la partida, pero mi equipo fue oportuno y me consiguió un bastón y me lo cambiaron. Las caídas también te pueden jugar súper en contra, aunque menos mal he podido lidiar de buena manera con esas dificultades. La clave es ser positivo, no hay que pensar cuanto me queda si no lo que has completado.

¿Como la Asociación internacional de carreras de montaña clasifica a los competidores?

El ITRA es la International Trail Runing Asociation es el organismo recto. Uno junta los puntos en carreras durante el año. Si las terminas te entrega cierta cantidad de puntos, dependiente de la dificultad técnica y de la distancia.

¿Quiénes pueden participar?

Una persona si tiene entre 12 y 15 puntos en distancias cortas puede inscribirse. Para los ultras necesitas 12 puntos, pero en tres carreras largas, o sea de más de 100 km. Para la carrea de este sábado necesitas 12 puntos ITRA, pero de varias carreras.

¿Y si yo quisiera participar sin haber corrido durante el año?

Ni 10k ni 21k piden puntajes. En las distancias ultras que son sobre 42 kilómetros, o sea para los 50, 80 y 160, ahí si piden puntaje ITRA.

¿Cuánto debiera durar una carrera en la montaña de 160 kilómetros?

Este año, imagino que la primera va a llegar como en 23 horas. El tiempo límite son 39 horas.

Daniela, que entrena seis días a la semana, señaló a lo largo de la entrevista que la psicología es fundamental a la hora de competir, incluso más que la condición física, afirmando que “hay que estar tranquilos”.

Por otra parte, sostuvo que nunca hay que perder la cabeza. “Llegar a la meta ya es un logro, independiente del lugar”.

En esta nueva versión del Trail Running más importante de Sudamérica, participarán reconocidos deportistas internacionales como el corredor ultra trail Patrick O´Learly; el destacado trail runner canadiense Rob Krar y la estadounidense Hillary Allen, que se suman a figuras nacionales como Moisés Jiménez, Enzo Ferrari, Duilio De La Peira y Daniela Navarrete, quienes continúan desafiando sus límites en la carrera.