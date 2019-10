Rafael Nadal recupera el número uno del ranking ATP y podría empatar otro récord de Roger Federer

La racha de Novak Djokovic en semifinales en Shanghai ha llegado a su fin y traerá consecuencias grandes para el ranking de la ATP. Esto porque el próximo 4 de noviembre, el español Rafael Nadal va a quitarle la cima del circuito a su rival serbio.

Djokovic, cuatro veces campeón del Masters de Shanghai que había llegado a las semifinales en sus ocho participaciones en este torneo, sucumbió el viernes ante el sexto preclasificado, el griego Stefanos Tsitsipas, por 3-6, 7-5, 6-3 en los cuartos de final.

Al no poder ganar el torneo chino, Nole perderá 820 puntos en el ranking y quedará solo 220 de diferencia sobre el español. El 27 de octubre se le restarán 1.600 por sus finales en París-Bercy y el Masters de Londres, mientras que el zurdo no tiene que revalidar nada. Así que con eso, el de Manacor llegará como el mejor del mundo al certamen que se disputará en el O2 Arena de la capital inglesa, cuando se actualice la clasificación planetaria el próximo 4 de noviembre.

La única forma que esto no pase es que el serbio pida invitación para jugar en Basilea o Viena, la semana antes de París-Bercy, pero ya tiene firmado un contrato para jugar una exhibición esa semana y no podrá disputar alguno de esos torneos.

En caso de que Nadal logre sostener el primer puesto del escalafón a fin de año, igualará un récord de Roger Federer y el mismo Djokovic, al culminar la campaña cinco veces como número uno del planeta. El suizo lo hizo en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009; mientras que el de Belgrado consiguió lo propio en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2018; en el caso del hispano lo concretó en 2008, 2010, 2013 y 2017.

El líder en esa estadística es Pete Sampras con seis (1993-1998).

🇬🇷 SUPER STEFANOS 🇬🇷@StefTsitsipas defeats Novak Djokovic for the second time in three attempts & gets his first win over a current World No. 1 to make the #RolexShMasters semi-finals 👏

