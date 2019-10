Torrente espera a un Colo Colo ofensivo: "No es un equipo que venga a meter su trasero cerca de su arco"

Everton recibirá a Colo Colo este sábado a partir de las 15:15 horas en el Estadio Sausalito con la obligación de ganar para revertir la llave, y así, poder acceder a las semifinales de la Copa Chile.

En la ida, los albos ganaron por 2-1 y en la antesala del compromiso, el técnico ruletero, Javier Torrente, sorprendió con sus dichos ante el posible planteamiento que podría presentar el equipo de Mario Salas.

"No es un equipo que juegue mezquinamente. Tanto su entrenador como su equipo intentan jugar, protagonizar y ganar todos los partidos. No creo que venga a meterse atrás y cuidar el resultado. Quizás si nosotros hacemos un buen partido y logramos apretar, en algún momento lo haga, pero originalmente no es un equipo que venga a meter su trasero cerca de su arco y defender ahí", expresó Torrente al diario El Mercurio de Valparaíso.

Sobre la relevancia de dicho compromiso, indicó que "nosotros priorizamos ambos torneos, vamos a jugar con lo mejor que tengamos todos los partidos de acá a fin de año. Iremos recuperando a los que volvieron de las lesiones para que tengan el ritmo que necesita el equipo".

Por último, sostuvo que "trataremos de hacer el mejor esfuerzo para que la clasificación quede en casa. Estamos trabajando para que aumente la proporción de llegadas, y eso también nos aumente la proporción de goles".