Eliud Kipchoge corrió una maratón en menos de dos horas pero su increíble récord no será oficial

Eliud Kipchoge entró a la historia a medias. El atleta keniata de 34 años logró una marca que hasta hoy era inalcanzable: Correr una maratón de 42 kilómetros en menos de dos horas.

Kipchoge cruzó la línea de meta del circuito de Prager en Viena, Austria, en una hora 59 minutos y 40 segundos. Sin embargo, el desafío que parecía inalcanzable, no será considerado como una marca oficial.

¿La razón? La hazaña de Kipchoge es aplaudirle por donde se le mire, pero una serie de factores hacen que no sea reconocida de forma oficial por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

Primero, el keniata contó con un equipo de 42 personas que lo ayudaban a marcar el paso durante la carrera. Además, los entrenadores de Kipchoge se acercaban a él en bicicleta para ofrecerle agua y gel energéticos, una práctica que está prohibida en competencias oficiales.

Y por si fuera poco, un automóvil las hacía de guía proyectando una luz fluorescente que le iba indicando el recorrido idóneo a seguir.

HE. HAS. DONE. IT.@EliudKipchoge is the first human to run a marathon in less than two hours!

