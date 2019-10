Esteban Paredes enciende las alarmas en Colo Colo pensando en el clásico ante la UC

Esteban Paredes encendió todas las alarmas en Colo Colo. El Cacique empataba 1-1 ante Everton por los cuartos de final de la Copa Chile, cuando a los 70 minutos el capitán ingresó por Iván Morales, buscando el triunfo.

El goleador histórico del fútbol chileno, que ahora busca ser el máximo anotador del elenco albo, tuvo poco contacto con la pelota. Pero la jugada que marcó al delantero fue a los 90', cuando en una disputa de balón con Benjamín Berríos quedó complicado de la rodilla, teniendo que pedir atención médica.

De hecho, unos minutos después Berríos cometió un penal al barrerse y tocar el balón con la mano dentro del área. Paredes, designado para patear y, así, tener la oportunidad de acercarse a Carlos Caszely, decidió entregarle el lanazmiento a Javier Parraguez, mientras cojeaba en la cancha.

Julio Barroso habló sobre la lesión del ariete y señaló que "no me di cuenta de la jugada, no sé si se golpeó o qué le pasó. Ojalá no sea nada y que pueda estar en los partidos que quedan".

Mientras que luego del encuentro, el médico albo Wilson Ferrada confirmó que es una lesión de rodilla, que le fue inmovilizada al goleador y este domingo se le harán exámenes para determinar el tiempo de recuperación.

Es que la preocupación del plantel de Colo Colo se explica por los partidos claves que tendrán en las próximas semanas. Los dirigidos por Mario Salas recibirán a Huachipato y luego visitarán a Universidad Católica en una nueva versión del clásico, donde los cruzados podrían ser campeones.

Partidos complicados que los albos podrían afrontar sin su principal referente.