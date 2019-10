Johnny Herrera volvió en grande al arco de la U y alarga su posible última experiencia con la camiseta azul

El arquero Johnny Herrera fue uno de los grandes protagonistas que tuvo la victoria 4 a 1 de Universidad de Chile sobre Cobresal, el pasado viernes en el Estadio Nacional. El histórico guardameta de los azules volvió a la titularidad con la U después de varias semanas y lo hizo comandado al equipo de Hernán Caputto desde dentro de la cancha, y durante los 90 minutos del compromiso jugado en Ñuñoa.

Desde el momento en que salió al terreno de juego, Herrera fue el jugador más aplaudido por los más de 26 mil hinchas azules presentes en el recinto. Durante el trámite del encuentro además, el experimentado portero de 28 años entregó varias instrucciones a sus compañeros, los retó y tomó todas las pelotas detenidas cuando estaban cerca de su área, buscando adelantar las líneas del elenco universitario.

A pesar de tener algo de responsabilidad en el único tanto de los mineros, al tratar de volar para contener el foribundo remate de Marcelo Cañete, el arquero se mostró feliz de extender la posibilidad de seguir jugando con los universitarios durante esta temporada, considerando que es muy probable que siga actuando como titular en los compromisos de Copa Chile, pero no así en el Campeonato Nacional 2019. Todo esto, dentro de un donde el capitán laico podría cerrar su ciclo con la U.

La U apeló a la Virgen del Carmen y su garra de antaño para dar vuelta la serie ante Cobresal y clasificar a semis de la Copa Chile Los azules derrotaron por 4 a 1 a los mineros y con un gran fútbol lograron una heroica clasificación gracias a un agónico tanto de Marco Riquelme.

"Se han hablado tantas cosas que es parte de. Yo por lo menos estoy tranquilo, disfrutando a concho cada vez que me toca y feliz, porque al menos ahora avanzamos en Copa Chile y es muy bueno pensando en nuestro año. Ojalá que sea el golpe que nos ayude a zafar y se nota que Dios es grande porque hemos hecho las cosas horribles este año, pero aún así tenemos chances de terminar de buena forma", aseguró Herrera tras el triunfo en el Nacional.

"Todos estamos para lo mismo, todos nos sentimos importantes y en estos momentos todos lo que se suman tienen que pensar positivo, al igual que los que están afuera también sumar y pensar igual. Cuando no te toca jugar te duele, porque el jugador no está preparado para no jugar, nadie se prepara para eso, pero hay que pensar por el equipo más que por uno solo", agregó el defensa Lucas Aveldaño sobre la titularidad del guardameta.

La U de Hernán Caputto tendrá que prepararse para la "Super final" del próximo jueves frente a Deportes Iquique, en un duelo que aparece más trascendental que nunca en las pretensiones azules para no descender a segunda división el próximo año.