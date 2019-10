La catarsis de Rodríguez y los zapatos mágicos perdidos de Riquelme dieron vida a la trastienda del triunfo de la U

Universidad de Chile clasificó a semifinales de la Copa Chile 2019, luego de derrotar 4 a 1 a Cobresal el pasado viernes en el Estadio Nacional. Gracias al marcador global de 5 a 4 sobre los mineros (1-3 en la ida), los azules consiguieron su primer gran triunfo del año y por eso vivieron un sinfín de emociones que se mostraron dentro y fuera de la cancha.

Catarsis de Rodríguez

Matías Rodríguez se transformó en uno de los líderes del equipo tras la suplencia de Johnny Herrera en el Campeonato Nacional. Pese a eso, el lateral argentino ha tenido que sufrir una gran cantidad de sinsabores con la jineta de la U, enmarcado en la crisis deportiva e institucional que vive el club. Dado esos antecedentes, su celebración tras el 4 a 1 en Ñuñoa fue una de las más emotivas, con agradecimiento al cielo de rodillas incluido.

Caputto celebrando en la reja

Al igual que lo vivido por Rodríguez, todo el plantel universitario celebró el último gol de Marcos Riquelme que les terminó dando la clasificación a las semis de Copa. Uno de los más emocionados fue el técnico Hernán Caputto, quien corrió rápidamente a la reja de las tribunas donde estaban celebrando sus dirigidos y abrazó efusivamente al autor del gol, a quien precisamente le había permitido ingresar pocos minutos antes de su gol.

Herrera emocionado tras triunfo sobre Cobresal: "Jugar en la U es difícil, pero hay que estar, y si es en la cancha mejor" Universidad de Chile derrotó a los nortinos en un complejo partido en el Estadio Nacional. El portero azul no era titular desde el enfrentamiento de ida contra los mineros.

Los zapatos de Riquelme

El atacante argentino vivió un partido de absoluta redención ante Cobresal. El ex Bolívar le entregó la clasificación a semis de la Copa a los azules, gracias a su gol que significó el 4 a 1 definitivo para la remontada de la U. Sin embargo, antes de ingresar a la cancha, el trasandino vivió una serie de complicaciones al no tener consigo sus zapatos para jugar frente a los mineros. Con poca esperanza de jugar tal vez, Riquelme había dejado los botines en el camarín y por ello fue Rodrigo Echeverría el encargado de ir a buscarlos al camarín. Cábala o no, finalmente esos zapatos le sirvieron para finiquitar el triunfo más importante del año para la U.

Retos a Leo Fernández

Tal como viene siendo costumbre en los partidos de los azules, el joven uruguayo Leonardo Fernández tuvo que asumir varios retos de sus compañeros en cancha y del cuerpo técnico de Caputto. Aunque el charrúa no hizo un mal encuentro, protagonizó un par desatenciones que no tenía contentos a sus acompañantes del mediocampo, ni a los hombres de la delantera, ni tampoco al DT. Tanto así que el propio ayudante David Reyes le entregó un par de reprimendas que no dejaban con tan buen ánimo al ex Fénix.

Todos contra Moya

El volante Camilo Moya terminó con varias complicaciones físicas luego del Superclásico jugado en el Estadio Monumental y estuvo en duda hasta el último minuto para este partido. Con conocimiento de eso, varios fueron los jugadores de Cobresal que se turnaron para tratar de ablandar al mediocampista canterano azul, quien resistió los golpes de los adversarios en variadas ocasiones y prácticamente sin reclamos.

Sin descanso para la U

El momento deportivo que vive la U es crítico y por eso el cuerpo técnico de Hernán Caputto dispuso de un cronograma sin descanso hasta la próxima "Super final", frente a Deportes Iquique del próximo jueves en el Nacional. Ante eso, los azules deberán volver a entrenar este sábado y domingo durante las tardes, y luego volver al régimen matutino durante el lunes, martes y miércoles de la próxima semana.

Superclásico juvenil

Este sábado se vivirá una nueva edición del Superclásico sub 19 entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se disputará desde las 9:00 horas en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul. A pesar de que los albos vencieron la semana pasada a los azules en las categorías menores, los azules juveniles quieren olvidarse de ese mal registro que tiene la adulta en el Monumental y derrotar al archirrival.