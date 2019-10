Mundial de Rugby: Japón aseguró el primer lugar del grupo y ya están los cuartos de final

Japón logró un heroico triunfo 28-21 ante Escocia para quedarse con el grupo A del Mundial de Rugby. Los locales ya habían asegurado su pase a los cuartos de final, pero con este triunfo logró evitar a Nueva Zelanda, los grandes favoritos.

Los nipones tuvieron un peleado partido ante los escoceses, quienes ya habían asegurado el tercer puesto y, por lo tanto, la clasificación al Mundial 2023. El elenco del sol naciente logró pasar por primera vez en su historia la primera fase y en la ronda de los 8 mejores se topará con Sudáfrica.

En otros resultados de la jornada Gales venció 35-13 a Uruguay. Los dragones rojos ya estaban clasificados y ahora enfrentarán a Francia, mientras que los teros no lograron entrar entre los 3 primeros para clasificar a la siguiente Copa del Mundo, pero cerraron un buen torneo, a pesar de terminar en el último puesto.

En las otras llaves los All Black enfrentarán a Irlanda, mientras que Inglaterra jugará con Australia, en duelo de favoritos. Argentina, por su parte, no logró clasificar, pero sí su paso a la próxima cita planetaria como terceros del grupo C.

Revisa los cuartos de final del Mundial de Rugby:

Inglaterra vs. Australia – sábado 19 de octubre a las 4:15 am

Nueva Zelanda vs. Irlanda – sábado 19 de octubre a las 7:15 am

Gales vs. Francia – domingo 20 de octubre a las 4:15 am

Japón vs. Sudáfrica – domingo 20 de octubre a las 7:15 am

Revisa lo mejor del partido entre Japón y Escocia: