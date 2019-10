La U no tendrá descanso por 10 días pensando en las “súper finales” contra Iquique y Everton

La situación deportiva que vive Universidad de Chile es crítica y así lo entendieron en el cuerpo técnico de Hernán Caputto. Ante la posibilidad inminente y certera de descender a la Primera B, el staff del ex seleccionador chileno sub 17 decidió no entregarles descanso a sus jugadores durante las próximas semanas, pensando en las "dos finales" que se vienen frente a Deportes Iquique y Everton.

Luego del enfrentamiento ganado a Cobresal el pasado viernes en el Estadio Nacional, que significó la clasificación a semifinales de la Copa Chile 2019, los azules se fueron airosos a sus casas para descansar, pero con la mente aún puesta en la necesidad de salir del descenso. Ante eso, la obligación impuesta por Caputto fue la de volver a entrenar todo el fin de semana, para así seguir mejorando la táctica dentro de la cancha.

De esa forma, y luego del trabajo regenerativo realizado por los laicos el pasado sábado, ahora la U deberá trabajar este domingo, lunes, martes y miércoles, pensando en el trascendental duelo contra los Dragones Celestes del próximo jueves 17 de octubre, y tras eso, deberán volver a tener ejercicios regenerativos durante el viernes 18. Luego de eso, el domingo 20 y lunes 21, los jugadores deberán preparar otra duelo vital ante los viñamarinos el martes 22 de octubre.

"El jueves tenemos el próximo gran partido, es una final porque son rivales que están ahí abajo y todo lo que venga ahora serán momentos límites y de los puntos en juego nunca hay que dejar ninguno en el camino. Hay que esperar para jugar lo próximo, salir de esa zona que nos está costando y ojalá nos sirva para el sprint final", aseguró el defensa Lucas Aveldaño.

"Ahora octubre es importantísimo, tenemos duelos en casa contra Iquique y Everton, y después pensaremos en esto, pese a que estamos contentos por la semifinal", añadió Caputto tras el partido.

A momentos de crisis, medidas desesperadas, dentro de un ambiente del "todo vale para salvarse" que se ha impuesto hoy por hoy en el Centro Deportivo Azul y con el objetivo claro de no caer nuevamente a segunda división.