Simona Castro logró la clasificación a los JJ.OO pero Tomás González quedó fuera de Tokio 2020

La gimnasta chilena Simona Castro logró clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras su buena participación en el Mundial de Stuttgart.

Pese a que no haber clasificado a las finales de suelo, la deportista chileno sí logró el boleto a los JJ.OO gracias a sus resultados y a un modelo específico de clasificación, obteniendo así un cupo en la máxima fiesta deportiva.

De esta forma, Castro disputará los Juegos Olímpicos por tercera vez, tras su participación en las citas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

La mala noticia corrió por cuenta de Tomás González. El experimentado gimnasta dependía de otros resultados para llegar a Tokio, tras no clasificar a la final del all around. Finalmente, los resultados esperados no se dieron y González se perderá la cita olímpica en el país asiático.