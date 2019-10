Claudio Bravo deja lecciones en la Roja: "Los amistosos son para equivocarse, probar, ensayar y encajar más piezas al naipe"

El portero de Manchester City, Claudio Bravo, fue titular en la Roja en el empate sin goles ante Colombia y en el triunfo por 3-2 ante Guinea en el estadio José Rico Pérez de Alicante. Sobre la capitanía del equipo, el jugador formado en Colo Colo señaló que no le importa llevar la jineta y que aún debe adaptarse al método de trabajo de Reinaldo Rueda.

"La verdad me da exactamente igual, me sumé de los últimos a esta nómina, estuve dos años afuera, no he sido parte y todavía no conozco todo el trabajo y lo que se requiere en la selección, eso lo da el tiempo", señaló el arquero tras el triunfo ante Guinea.

"En cuanto al equipo o mi función en la cancha, creo que no tiene nada que ver que lleve o no el brazalete. Es un distintivo, ahora lo llevan otros compañeros, esperamos que de la mejor forma posible, y estaré apoyando desde atrás no solo a los que la lleven, sino que a todos los que juegan y no juegan", complementó el portero de 36 años.

Pese a que no lleva la jineta de capitán, Bravo pretende aportar de dónde le toque: "El liderazgo es de cada persona, de su modo de actuar. Contamos con gente muy inteligente, que sabe escuchar y preparar un partido. Parte del aprendizaje es agarrar lo positivo, aportar al crecimiento y sería bonito ayudar".

Por otro lado, el ex meta del FC Barcelona no está seguro si estará dentro de la lista de convocados para la próxima fecha FIFA: "No sé si voy a estar convocado, no depende de mí".

El tercer jugador con más presencias en la Roja hablo del próximo proceso clasificatorio e indicó "Creo que la sensación más importante la tendremos en la Eliminatoria. Es ahí donde tenemos que vernos bien, donde las papas queman realmente. No hay margen para absolutamente nada. Llegas relajado a las Clasificatorias y todos te pasan por arriba".

Finalmente, Bravo aseguró que los amistosos son para probar alternativas: "Hay que ser cautos. A este nivel siempre se exigen resultados, pero los parámetros son las Clasificatorias. Si ganamos partidos amistosos 5-0 y después por los puntos sólo conseguimos derrotas creo que no es lo más aconsejable. Los amistosos son para eso: para equivocarse, probar, ensayar y encajar más piezas al naipe".