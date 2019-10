No hay lugar como el hogar: Palestino alista el regreso de Luis Jiménez

Luis Jiménez se había ido a Medio Oriente luego de cumplir grandes campañas con Palestino durante el semestre pasado. Sin embargo, debido al paupérrimo rendimiento del Al Ittihad de Arabia Saudita, que derivó en amenazas en su contra, el mediocampista nacional decidió volver a Chile.

El volante está en territorio chileno desde la semana pasada, esto luego de que estuviera realizando el curso de entrenador en Medio Oriente. Y durante su estadía en el país llegó a un acuerdo con el conjunto de colonia y está presto a regresar al club que lo vio nacer.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el ex Fiorentina firmará por dos años con la institución. Sin embargo, no podrá disputar partidos por estar fuera de las fechas para ser inscrito. Pese a esto se integrará durante esta semana a los entrenamientos con sus ex compañeros.

En su última etapa con los tetracolores, el mediocampista ofensivo disputó un total de 37 encuentros, se matriculó con ocho goles y levanto la Copa Chile del 2018.