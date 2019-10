Reinaldo Rueda pide calma en la Roja: "Muchos jugadores vienen porque no hay otras alternativas"

La Roja venció por 3-2 a Guinea en el estadio José Rico Pérez de Alicante. El combinado nacional rompió la mala racha y volvió a la victoria después de siete partidos, contando Copa América y amistosos, y el técnico de la selección, Reinaldo Rueda, analizó el triunfo ante el equipo africano en territorio español.

"Creo que fue un partido cómo lo proyectamos, complicado. Primero por las características del rival, un excelente biotipo, reducen espacios, líneas de pase y creo que ellos hicieron su trabajo bien, esperando la salida rápida. A nosotros nos faltó movilidad para descifrar el juego y eso propició el marcador adverso, después una reacción nuestra positiva, hay que darle mérito al equipo", inició el entrenador en conferencia de prensa.

El caleño habló de los jugadores que fueron por primera vez titulares en la Roja: "Varios jugadores tuvieron la responsabilidad de ser titulares en el equipo, hay que seguir exigiendo y mejorando, este partido se va a parecer mucho a algunos que serán de local en la eliminatoria".

La Roja en siete partidos solo había conseguido dos goles a favor, por ende, Rueda le dio importancia a las anotaciones ante Guinea: "La movilidad no solo de los hombres con balón sino con los que están sin balón, es un complemento para generar esas situaciones de gol. Lo importante es hacer tres goles después de venir de partidos sin hacer gol. Hay que seguir dandole confianza a los muchachos, que crean en ellos y tener convicción".

Rueda analizó el partido / Photosport

El recambio

El técnico de 62 años tuvo palabras para el recambio e indicó "Fui claro en la primera conferencia de prensa, no iba a ser fácil. Se han ido quedando en el camino hombres importantes, de un equipo que venía estabilizado y automatizado, y muchos de estos jóvenes no habían tenido la oportunidad de aparecer, se trata de ganar confianza y tener alternativa en varias posiciones, los partidos van a ser muy sufridos. Ustedes como medios tienen que orientar la afición, tienen el concepto de ser equilibrados o viven del pasado, por ahí va a pasar todo, no vivir del recuerdo, respetar la historia y que tenemos una generación diferente, con cinco referentes como máximo y por ahí va a pasar la construcción del nuevo futuro del fútbol chileno".

Al colombiano le consultaron por la opinión de la hinchada y agregó "La afición en la calle me demuestra algo diferente, me demuestra paciencia y aguante. Yo camino, voy diferentes partes y la gente es paciencia y aguante. Voy a perseverar, me trajo el fútbol acá y si por el fútbol me tengo que ir me voy tranquilo".

El cafetero continuó hablando de los jugadores más jóvenes, los respaldó y señaló que no hay más alternativas: "Ese es el trabajo que hemos desarrollado. Creo que hay jugadores que por primera vez fueron titulares, jugadores que hace un año que no juegan como (Francisco) Sierralta, hace un año que no juega en su club. (Felipe) Mora no es titular en Pumas, muchos jugadores vienen porque no hay otras alternativas, hay que tener los pies puestos sobre la tierra y qué tenemos, qué alternativas tenemos y qué proyectamos a futuro en dos años. A buen entendedor, pocas palabras bastan".

Finalmente, Rueda tuvo palabras para las otras selecciones sudamericanas, analizó los sucesos que vivió la Roja en el último tiempo, pidió calma con el funcionamiento y apoyar a la nueva generación: "Ustedes vieron como quedó Brasil con Senegal?, ¿vieron como quedaron los otros resultados de las otras selecciones de Sudamerica? Hicimos cuatro juegos difíciles, con Argentina y Honduras fue difícil, Colombia y Guinea también fue difícil. Si observamos a Guinea en el juego anterior, reservaron hombres contra Chile, se preparó para este partido, nosotros tuvimos que disputar un partido ante una Colombia muy intensa, muy difícil, para enfrentar a este rival con un estilo diferente. Todo pasa por la coherencia y sensatez que tengamos para asimilar el momento, venimos de no estar en el Mundial, de ser ni quintos en Sudamérica y quedar terceros en Copa América. En la fecha pasada vinieron tres Alexis (Sánchez), Charles (Aránguiz) y Claudio (Bravo) y ahora en la cancha hoy habían solo dos referentes (Claudio Bravo y Arturo Vidal), es otro equipo, es otra generación, no va a jugar igual que hace siete años o diez años. Hay que estar bien ubicados, llenar de confianza a este grupo y que todos disfrutemos de esta situación, de lo contrario se va a demorar el trabajo.