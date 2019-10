Carlo Villanueva y su áspero diálogo con Pablo Mouche: "Son cosas puntuales del partido, después nos arreglamos en el camarín"

Colo Colo empató 2-0 ante Huachipato en el estadio Monumental, por la vigésima cuarta fecha del Campeonato Nacional y no pudo aprovechar la derrota de la UC ante La Calera en el Nicolás Chachúan, esto porque solo acortó la ventaja por un punto.

En ese contexto, una de las figuras del encuentro, quien anotó la apertura de la cuenta para el Cacique, Carlos Villanueva, analizó el partido, revivió su diana y explicó que su discusión con Pablo Mouche al finalizar la primera mitad, fue "algo puntual del partido".

"Nos costó un poco el primer tiempo, supimos mantener el juego y en el segundo tiempo fueron errores puntuales que hay que trabajar. Tampoco hay que desmerecer al otro equipo, pero en los últimos minutos, fuimos superiores y nos vamos con un amargo sabor para la casa", reflexionó el volante de 20 años.

Sobre su gol, relató: "Una pelota al espacio a Mouche, yo llegó cerrando al área, me la encuentro y lo primero que pienso fue pegarle al arco, venía con la idea de seguir marcando y me voy feliz, pero el empate me dejó un poco triste”, recalcó Villanueva.

Con respecto al áspero diálogo que sostuvo con el ex extremo de San Lorenzo al terminar el primer tiempo sostuvo: "Son cosas que pasan en todos los equipos, después nos arreglamos en el camarín, son cosas puntuales del partido”.

El siguiente desafío para los albos, será ante Universidad Católica el domingo 20 de octubre a las 12:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo. Por su parte, Huachipato visitará a Iquique el domingo 20 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Cavancha.