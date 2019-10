Endler fue titular y tuvo un tranquilo partido en la goleada del PSG en la Champions League femenina

View this post on Instagram

Un nouveau succès ✅ Breidablik 0️⃣-4️⃣ Paris Saint-Germain . Ce 8⃣e de finale d'#UWCL commence parfaitement, il ne restera plus qu'à confirmer au match retour 💪🏆 . ⚽️ 10’ #Sævik ⚽️ 18’ #Formiga ⚽️ 29’ #Katoto ⚽️ 92’ #Dudek . 🔴🔵 #Parisienne #AllezParis #ICICESTPARIS #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football