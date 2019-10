Fernando Gutiérrez, ayudante de Mario Salas: "Seguimos en alza más allá de no conseguir el triunfo hoy"

Colo Colo tenía la oportunidad de acortar la ventaja que le lleva Universidad Católica en la cima del Campeonato Nacional, tras la derrota cruzada en La Calera, sin embargo, solo redujo la distancia un punto porque empató 2-2 ante Huachipato en el estadio Monumental. El ayudante de Mario Salas, Fernando Gutiérrez, analizó la igualdad ante los siderúrgicos en Macul y se mostró conforme con el primer tiempo realizado ante los acereros.

"Hicimos un buen primer tiempo. La sensación de seguridad que tuvimos después de los 45 minutos, se vio afectada con el penal, pero son errores que se pueden cometer y ellos lo aprovecharon. Son los riesgos que tomamos cuando vamos a buscar los goles, tomamos esos riesgos siempre y nos costó un gol. Se nos fue cuesta arriba y lo fuimos a buscar", señaló Gutiérrez en conferencia de prensa.

Gutiérrez también tuvo palabras para la no convocatoria de Jaime Valdés y señaló "Jaime terminó el partido con la U con un golpe en el empeine. No pudo terminar la práctica de forma normal y no pudo hacer una semana corrida para este partido".

"El escenario del camarín es de frustración y sentimos que el partido lo pudimos haber ganado y no lo conseguimos. Más allá de lo que viene es por lo que se vio hoy día, es el escenario que hay y hay que afrontarlo", complementó asistente de Mario Salas.

El ex defensa reflexionó sobre el fuerte encontrón que protagonizaron Carlo Villanueva y Pablo Mouche al término del primer tiempo ante Huachipato:"La situación no la vi, los casos que mencionas fueron sancionados y la idea es que no se repitan. No voy a hablar de lo qué pasó con Jorge (Valdivia) y Mario (Salas). Nosotros trabajamos con un psicólogo pero no algo en particular".

Gutiérrez piensa que El Cacique viene mejorando su funcionamiento con el correr de los partidos: "Creo que el alza de los resultados concuerda con un alza futbolística y se reflejó en el primer tiempo. La necesidad del resultado nos llevó a ser imprecisos, pero seguimos en alza más allá de no conseguir el triunfo hoy".

También habló de las características de Villanueva: "La calidad de Carlo no lo vamos a descubrir ahora, es un joven con mucho futuro y se ha reflejado en los goles que ha hecho".

Colo Colo visitará a Universidad Católica por la jornada 25 del Campeonato Nacional, en San Carlos de Apoquindo. El partido será el domingo 20 de octubre, a partir de las 12:00 horas.