Cristian Garin y varias leyendas del deporte adelantaron las Finales de Copa Davis en Madrid

El tenista chileno Cristian Garin, junto a varias leyendas del deporte mundial, promocionaron con un video las Finales de la Copa Davis 2019 que se realizarán en noviembre en la ciudad de Madrid.

El actual 38 del mundo, acompañado de diversas estrellas del tenis como Rafael Nadal, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Diego Schwartzman y los hermanos Mike y Bob Bryan, adelantaron el evento que es una especie de Copa del Mundo de tenis.

No sólo eso, también participaron del mismo los basquetbolistas Pau Gasol y Ricky Rubio, los futbolistas Andrés Iniesta y Antoine Griezmann, la atleta Yelena Isinbáyeva, el piloto de motos Marc Márquez, el jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky y el de balonmano Nikola Karabatic, todos ellos campeones del mundo.

"Todos fuimos campeones", es el concepto que fue difundido en la publicación, que aparece en el Twitter oficial de las Finales de la Copa Davis, que se realizarán entre el 18 y 24 de noviembre en la Caja Mágica de la capital española.

Los que buscarán la corona mundial son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajistán, Países Bajos, Rusia y Serbia.

🎾 All to be Champions 🎾

Get ready for the World Cup of Tennis 🌎🏆#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/BF8x7RNacE

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) October 16, 2019