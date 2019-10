Luciano Aued criticó el arbitraje y avisó a Colo Colo: "Estaré en cancha como sea"

Tras la caída de la Universidad Católica ante Unión La Calera por 1-0 en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, Luciano Aued tuvo palabras para analizar el encuentro, disparó contra el arbitraje y señaló la posibilidad de infiltrarse para el clásico ante Colo Colo.

"Nosotros dijimos que íbamos a ir partido a partido y no sacamos el resultado que esperábamos", comenzó explicando el argentino.

Pero rápidamente, lanzó los dardos contra el juez del partido, Cristián Garay:

"Quedó a la vista lo del arbitraje, con pequeños detalles fue condicionando el partido, no se si estuvo a la altura, hubo un penal claro, pero el dice que es mano pero no, amonesta a jugadores por nada, el Chapa le habla y enseguida quiere figurar sacando amarilla", sostuvo molesto el mediocampista cruzado.

Sin embargo, indicó que "no hay que buscar excusas, ya no hicimos lo que esperamos, veníamos de un desgaste importante del sábado y no pudimos plasmar en la cancha nuestro juego".

Finalmente, habló sobre su estado de salud y condición física en la que se encuentra, tras terminar con una molestia en el hombro:

"De alguna manera voy a tratar de estar en cancha, infiltrándome o como sea, pero a partir de mañana veremos como seguimos”, concluyó Luli".

Las declaraciones, debido al siguiente desafío que ningún jugador se quiere perder: El clásico que tendrá como protagonistas a Universidad Católica y Colo Colo, el próximo domingo 20 de octubre a las 12:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.