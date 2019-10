Espina y la ausencia de Valdés en Colo Colo: "Me parece que pasa por su puesta a punto, más que por una decisión técnica"

La exclusión de Jaime Valdés de la citación de Colo Colo para el partido ante Huachipato desató la polémica por un posible distanciamiento entre el Pajarito y Mario Salas. De hecho, las especulaciones crecieron luego de que el formado en Palestino escribiera en sus redes sociales "falta poco", lo que algunos atribuyeron al término de su contrato a fin de año en Macul.

Pero Marcelo Espina, director deportivo de los albos, le bajó el perfil al asunto. "Me parece que la ausencia de Jaime Valdés va más relacionada con su puesta a punto física que con una decisión técnica", indicó en conversación con radio ADN. El Calamar se encuentra trabajando en la renovación del plantel y por ahora no ha conversado con el ex jugador del Parma de Italia.

Tampoco ha hablado con Jorge Valdivia. El ex capitán del Cacique explicó que "hemos decidido esperar para conversar con Valdivia por su renovación. No nos queremos desenfocar del objetivo general, que es clasificar a Copa Libertadores. No hay apresuramiento".

Además, el también ex entrenador habló sobre los jóvenes del equipo y fue claro en advertir que "para que un jugador salga de Colo Colo, creo que debería haber jugado al menos 100 partidos en el club". En ese sentido, Espina confirmó que "estamos en el tramo final de la negociación para que Carlo Villanueva siga en el club, es lo que queremos. Ni con él ni con Iván Morales hay que acelerar sus procesos de maduración".

Finalmente, el director deportivo se refirió a Universidad de Chile y su complicada posición en la tabla. "No quiero ni deseo que descienda la U, porque ellos y Colo Colo, a pesar de la rivalidad que hay, se necesitan mutuamente. Yo creo que van a salir de la situación por méritos propios, han tenido partidos donde han debido ganar", vaticinó Espina, agregando que "con suma honestidad, no quiero que la U baje. Que no los tuviéramos en Primera sería un golpe duro".