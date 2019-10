El show de Mauricio Pinilla y Matías Cano tuvo un triste final en Santa Laura

Unión Española venció por 3-1 a Coquimbo Unido, donde en la visita no pasaron desapercibidas las presentaciones de Mauricio Pinilla y Matías Cano, pero no por su rendimiento, sino por el show aparte que armaron en Santa Laura.

Pinilla tuvo un partido para el olvido. El delantero pirata enfrentó al ex Gerente Deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, a quien responsabiliza por su fracasado traspaso a Colón de Santa Fe y su polémica salida de los azules.

Sin embargo, previo al partido, eso no parecía importarle mucho al goleador, quien segundos previos al pitazo inicial, ni si quiera miró a la banca hispana; por el contrario de alguno de sus compañeros como el canterano azul, Jhon Salas, quien apenas vio al estratega Fuentes, no dudó en ir a saludarlo.

Lo que parecía la concentración absoluta de Pinilla para afrontar el encuentro, no pudo traducirse en goles ni mucho menos en buen fútbol. El ex seleccionado nacional no estuvo conectado con el juego y la mas clara que tuvo, fue un cabezazo que contuvo el Mono Sánchez, aunque finalmente el juez de línea cobraría fuera de juego.

Pero no solo sería un mal partido. Pinilla en al menos tres ocasiones acusó golpes en su rostro o cabeza en balones disputados, que claramente se podía evidenciar que eran simulaciones, ya que además, se paraba rápidamente luego que el árbitro del partido, no creyera en él. El poco público que presenciaba el partido, se hizo sentir, pifeando e insultando de forma inmediata al ariete. Poco les importó que estuviera toda su familia en las gradas.

Matías Cano y su pelea

El portero visitante, Matías Cano siempre se ha caracterizado por su excéntrica personalidad y su buen juego con los pies. Un meta que juega adelantado, con buena lectura de juego y que puede anticiparse y ser un jugador más en defensa.

Sin embargo, en la segunda mitad luego del gol de Sebastián Varas, cuando aún había posibilidades de ganar, el arquero tuvo un insólito encuentro con un pasapelotas, quien demoró un par de segundos en entregarle el balón para el saque de fondo. Inmediatamente La Furia Roja que se encontraba atrás del arco, descendió en masa para recriminarle la situación, pero Cano no prestó atención y siguió con su partido.

Finalmente, los hispanos fueron con todo a buscar el tercero y llegaron con regularidad al arco rival en la segunda mitad, lo que significó la victoria de los hispanos en casa.

Por su parte, Coquimbo Unido desaprovechó su oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla y en su siguiente desafío recibirá a O'Higgins de Rancagua en el Francisco Sánchez Rumoroso, el domingo 20 de octubre a las 18:00 horas.