El desconocido detalle que reveló Arturo Vidal de su particular peinado que lo lanzó a la fama

Arturo Vidal abrió su corazón una extendida entrevista al diario L'Équipe de Francia, en la cual sorprendió dando detalles de su peinado y sus tatuajes, indicando que tiene reservado un lugar para algo muy especial.

El volante del Barcelona llamó la atención al indicar de que su corte de pelo mohicano fue una elección tras el Mundial de Canadá Sub 20 del 2007, donde Chile alcanzó el tercer lugar con Vidal como gran figura.

"Me la hice después del Mundial sub-20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", reveló el Rey.

No sólo eso, también habló de sus tatuajes, haciendo alusión a su gran deseo: ganar la UEFA Champions League. "Empecé a hacerlos en Italia y tengo más de 30 en mi cupero, pero tengo un espacio reservado aquí (indica su abdomen) para la Champions. Mi obsesión es ganarla, este año creo realmente en ella, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final por todos los títulos", indicó.

Finalmente, el chileno hizo una fuerte declaración de su personalidad dentro de la cancha, estableciendo que "el talento te hace ganar el campeonato, pero el físico te ayuda a ganar la Champions. En mi caso, no me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar".

"Para mí el fútbol es la guerra. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos", cerró.