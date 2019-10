Arturo Vidal firme: "Marcelo Bielsa no está entre los entrenadores que más han aportado a mi carrera"

Tras su paso por la selección chilena en la última fecha FIFA, donde ejerció la capitanía en el duelo ante Guinea y se vio las caras con Claudio Bravo después de dos años, Arturo Vidal volvió a Europa para ponerse bajo las órdenes de Ernesto Valverde en Barcelona.

En ese contexto, el Rey aprovechó de conceder una entrevista en el diario L'Equipe, donde repasó a los entrenadores que más han marcado su carrera como futbolista, destacando en primer lugar al actual DT del Inter de Milán, Antonio Conte.

"Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo", señaló el King.

El formado en Colo Colo también tuvo palabras de elogio para Pep Guardiola. "Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola … Me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido", agregó el mediocampista.

Pero lo que llamó la atención, y no es primera vez que lo hace, fueron los dichos que le dedicó a Marcelo Bielsa, a quien reconoce como un técnico que no le dejó mucho en su formación. "Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí", cerró.