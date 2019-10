Joaquín Niemann se destapa en Corea del Sur y queda segundo tras la primera ronda de The CJ Cup

El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo un estreno sencillamente espectacular en The CJ Cup, certamen del PGA Tour estadounidense que se disputa en Corea del Sur, que es parte de la gira asiática de la competencia de golf más importante del mundo.

Niemann brilló como en sus mejores jornadas y se ubicó segundo en la tabla de posiciones, gracias a una ronda sin errores de 65 golpes, siete bajo el campo, lo que lo ilusiona con luchar por el título.

Joaking firmó una tarjeta sin bogeys con siete birdies en las banderas 4, 8, 10, 11, 14, 17 y 18. De esta forma se ubicó de inmediato entre los candidatos a luchar por la corona, la que sería la segunda de la temporada para el oriundo de Talagante, que hace un mes atrás se llevó el primer torneo de la campaña 2019-2020 del PGA Tour en el A Military Tribute at The Greenbrier.

El líder del certamen es el ídolo local Byeong Hun-an, que anotó 64 impactos, ocho bajo el par del campo. Terceros están el australiano Jason Day y el neozelandés Danny Lee, con -5.

Algunas de las figuras que están jugando el certamen son el número uno del mundo, el estadounidense Brooks Koepka; además de sus compatriotas Justin Thomas, Phil Mickelson y Gary Woodland.

Este viernes Niemann jugará a las 09:40 horas locales (21:40 horas de Chile) junto al sudafricano Dylan Frittelli y el estadounidense Chez Reavie, ronda en la que no sólo intentará pasar el corte, también mantenerse en el grupo que lucha por los primeros lugares.

Back in the lead.@joaconiemann sinks his birdie putt to get to 6-under at THE CJ CUP. pic.twitter.com/9qnXvadJ49

— PGA TOUR (@PGATOUR) October 17, 2019