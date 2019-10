Leonardo Fernández y su futuro en la U: "Sería muy egoísta de mi parte pensar en eso"

Universidad de Chile venció 2-1 a Deportes Iquique en el Estadio Nacional, por la vigésima cuarta fecha del Campeonato Nacional, saliendo de la zona de descenso y hundiendo a los dragones celestes.

El uruguayo Leonardo Fernández, una de las figuras del encuentro, habló sobre la necesidad del triunfo, ya que gracias a los 3 puntos lograron escapar del último puesto. A pesar de su buen partido, tuvo una fuerte autocrítica y palabras acerca de su futuro.

"Creo que necesitábamos ganar, sabíamos que nos debíamos mucho a nosotros y a la gente, a pesar del lugar de la tabla mira cómo tienen el estadio. Nos debíamos un triunfo en la liga y gracias a dios se nos dio", manifestó el mediocampista en entrevista post partido con la transmisión oficial.

"Pierdo bastante pelotas y eso me hace enojar, tampoco hago las cosas tan bien, son cosas que tengo que trabajar y mejorar, ahora estamos partido a partido, somos la U y tenemos que demostrar. Contra Colo Colo fuimos para adelante al igual que ahora, la gente al menos, se puede quedar tranquila con eso", señaló el charrúa.

El ex Fénix habló que el renacer de los laicos, luego del triunfo a Cobresal y ahora a Iquique, se debe "por el trabajo de Hernán, del cuerpo técnico y de los jugadores. Esto es para la gente que apoya, nosotros nos comemos lo que sea, no nos importa nada".

Finalmente, Fernández descartó alguna decisión ya tomada sobre lo que hará con su futuro cuando finalice el préstamo por parte de Tigres de Mexico y afirmó que "no estoy pensando si me voy a quedar o me voy a ir, seria muy egoísta de mi parte pensar en eso, en este momento quiero sacar adelante al equipo y al final del torneo veremos que pasa".