Messi afronta su retiro: "Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más"

Lionel Messi volvió a ser galardonado. El delantero argentino del Barcelona recibió la Bota de Oro de España por sexta vez en su carrera, galardón que entrega el diario Marca al goleador de la temporada, y que se suma al The Best de la FIFA que recibió hace casi un mes.

Tras ser premiado en España, la Pulga concedió una entrevista a Marca donde afrontó su retiro en unos años más. "Uno mismo se da cuenta de hasta cuando puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir. Con los años lo iré descubriendo", señaló.

El astro blaugrana también se refirió a cómo ha debido ir mejorando sus cuidados con el paso de los años. "Es difícil porque uno de cabeza está bien, piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces. Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tienes que tener más cuidado que antes. Asimilarlo requiere un proceso y el prepararse de manera diferente para los entrenamientos y partidos", aseguró.

Finalmente, Messi le bajó el perfil al esquivo Premio Puskas, trofeo que nunca ha ganado. "Siempre digo que los premios individuales no son mis objetivos. No lo son The Best, el Balón o la Bota de Oro y menos el del mejor gol del año. Si se da, bien; y si no, no pasa nada", completó.