Trastienda alba: Las pifias para Suazo y Parraguez marcaron el amargo empate de Colo Colo

El empate 2-2 de Colo Colo ante Huachipato provocó que los albos perdieran una gran chance de acercarse a Universidad Católica en la fecha previa a una nueva versión del clásico. No solo eso, sino que también con la caída de Palestino, se pudieron haber afianzado en el segundo puesto, en zona de clasificación a fase de grupos para la Copa Libertadores 2020.

Para los hinchas albos hubo dos grandes culpables: Gabriel Suazo y Javier Parraguez, quienes fueron constantemente silvados por su propia parcialidad debido a su bajo rendimiento. Otro que recibió pifias fue José Rojas, pero el defensa de los acereros no fue bien recibido debido a su pasado como referente de Universidad de Chile. Las pifias marcaron la trastienda alba.

Los errores condenaron a Suazo

El joven volante central de Colo Colo no estaba haciendo un mal partido cuando tuvo 10 minutos para el olvido que lo condenaron. Suazo perdió pelotas claves en la salida, que provocaron certeros contragolpes de los de Talcahuano. Uno de ellos, a los 66 minutos, finalizó en el 2-1 a favor de la visita, cuando Claudio Sepulveda le robó la pelota al jugador albo, cedió para Juan Sánchez Sotelo, quien a su vez definió de gran manera. Pocos minutos después el seleccionado sub-23 volvió a entregar la pelota a un rival, lo que desesperó a los fanáticos del Cacique que terminaron pidiendo a Jaime Valdés. A los 72' Suazo fue reemplazado por Andrés Vilches.

Gol de Huachipato que enmudece el Monumental. Juan Sánchez Sotelo recibe de Sepulveda tras un error de Gabriel Suazo y pone en ventaja a los acereros @ElGraficoChile pic.twitter.com/ZyZQx4bWwQ — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) October 17, 2019

El gol salvó a Parraguez

Si a Suazo lo pifiaron cuando comenzaron sus errores, Javier Parraguez se llevó la desaprobación del público cada vez que tocaba la pelota. El ariete a ratos tenía que bajar hasta mitad de la cancha para cumplir con el trabajo de presión del equipo y, a veces, cuando recuperaba, perdía rápidamente la pelota cuando debía recorrer varios metros de la cancha con balón dominado, algo que claramente no está entre sus virtudes. Eso fue colmando cada vez más la paciencia de los hinchas albos, quienes además aún no confían en el ex acerero como el reemplazante de Esteban Paredes. Eso sí, el delantero acalló las críticas con un certero cabezazo a los 75' que terminó siendo el gol que salvó a Colo Colo de caer en su propia casa.

Despierta el público tras el empate de Javier Parraguez. Los albos igualan el partido ante Huachipato @ElGraficoChile pic.twitter.com/rAzjbjbRiZ — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) October 17, 2019

El regreso de Pepe Rojas al Monumental

Uno que se llevó bastante más pifias (e insultos) fue José Rojas. Al defensa le recordar que es persona non grata en el Monumental debido a su pasado como referente de Universidad de Chile. "Era algo obvio, pero estoy tranquilo. Esto es fútbol y uno tiene que convivir con eso", dijo entre risas el tricampeón con los azules una vez terminado el partido. El Pepe se llevó la mayor cantidad de críticas cuando quedó largo rato tendido luego de una fuerte entrada, teniendo que ser revisado por el cuerpo médico, aunque después de eso pudo haber cerrado una noche gloriosa, ya que a los 82' casi conecta una perfecta chilena en el área rival que pudo ser el tanto del triunfo.

El retorno del Cimbi Cuevas

Cristian Cuevas a sus 24 años ha jugado en 9 equipos, pasando por 5 países distintos. El lateral no ha logrado consolidarse luego de ser una de las grandes promesas del fútbol chileno tras en Sub-20 de 2013, cuando era inamovible por la banda izquierda en el equipo de Mario Salas, tanto en el sudamericano de Argentina, como en el Mundial de Turquía. El zurdo jugó en el Monumental su primer partido como titular en su retorno a Chile, haciendo un buen partido en la marca de Iván Morales en un inicio y Marcos Bolados después, además de aportar en la salida desde el fondo de su equipo. En los acereros busca cumplir con todas las expectativas que estaban sobre él.

Camisetas con los nombres cambiados

Una de las cosas que llamó la atención entre los presentes en el estadio, es que las camisetas de los jugadores de Colo Colo no tenían sus apellidos como es de costumbre, sino que tenían nombres de mujer en su espalda. Todo se debió a las diversas campañas que el fútbol chileno está llevando adelante en el marco del mes por la concientización por el cáncer de mamas, donde además los futbolistas portaban un brazalete rosado. Otra cosa que captó la mirada de los hinchas fueron las gigantografías de Esteban Paredes acompañadas por un 216 en las entradas. Ante los de Talcahuano, el Cacique jugó su primer partido como local desde que su capitán batiera el récord como goleador histórico del fútbol chileno, por lo que recibió este pequeño homenaje.