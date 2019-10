¿Cómo recibirá la UC a Mario Salas en su retorno a San Carlos de Apoquindo?

Mario Salas se instaló en lugares de privilegio en la rica historia de Universidad Católica a raíz de lo vivido en su proceso entre 2015 y 2017, específicamente con lo logrado en 2016, con el primer bicampeonato en la historia de la UC y la obtención de la Supercopa ante la U. Pero su adiós de la Franja no fue el mejor.

Los malos resultados en 2017 llevaron a la dirigencia de Cruzados a hacer uso de una cláusula para poner término de manera anticipada a su contrato. Tras ello el Comandante vivió un exitoso 2018 en Sporting Cristal de Perú y desde comienzos de 2019 está en Colo Colo, club con el que volverá este domingo a San Carlos de Apoquindo, en el clásico ante la UC por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2019.

Será la primera vez de Salas en el estadio de la precordillera desde su salida a fines de 2017. Ante dicho escenario ¿Cómo será recibido por los hinchas de Universidad Católica?

Desde el plantel cruzado, Alfonso Parot, quien fue dirigido por el Comandante, estableció que lo del recibimiento "va en cada uno de los hinchas el cómo le demostrará lo agradecidos que están, porque me imagino que están agradecidos del bicampeonato y la Supercopa que logró acá".

Por su parte el DT Gustavo Quinteros sostuvo que "no tengo ninguna duda de que la gente de la UC lo va a recibir como se merece. No creo que haya inconveniente, la gente de Católica debe reconocer a todos los jugadores y entrenadores que han pasado por el club y que vuelvan para enfrentarlo. Generalmente se les hace un reconocimiento".

Los jueces de la 25ª fecha: Felipe González será el encargado de arbitrar el clásico entre la UC y Colo Colo El ex futbolista debutará en este tipo de partidos, mientras que el lunes, Julio Bascuñán arbitrará el duelo entre Universidad de Chile y Everton.

Desde la perspectiva de los propios protagonistas, Parot dijo que "a Mario no lo veo desde que se fue. Espero darle un gran abrazo, tengo una muy buena relación con él y la mayoría de los muchachos que estuvieron con él lo mismo".

Quinteros, en tanto, declaró que "a Salas lo respeto mucho, lo conocía, es un técnico ganador, porque ha ganado acá en Chile y también en Perú. Trabaja muy bien según los comentarios que he recibido. No he tenido el gusto de hablar mucho con él, pero es un técnico chileno que le ha ido muy bien".

En tanto, Salas prefirió no adelantar nada sobre su retorno a la precordillera. El estratega de los albos señaló que "no me olvido de cosas y no voy olvidar lo que fue Católica para nosotros. Pero no tengo algún sentimiento profundo por eso, o que estoy reflexionando mucho lo que va a suceder. Tampoco me olvido que no me fui muy bien, pero más allá de eso no me proyecto cómo me irán a recibir".

El 4 de diciembre de 2017, en la victoria 4-1 de Universidad Católica sobre Palestino por la fecha 14 del Torneo de Transición 2017, Mario Salas vivió su último partido en San Carlos de Apoquindo. Este domingo 20 de octubre, a partir de las 12:00, el Comandante regresará al estadio que fue su casa, pero en este caso en calidad de visitante como DT de Colo Colo.