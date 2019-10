El desahogo de Rodrigo Goldberg tras triunfo de la U: "Nos da un oxígeno... necesitábamos creer"

La cara de Rodrigo Goldberg, uno de los directores deportivos de Azul Azul, lo decía todo en los pasillos del estadio Nacional tras el 2-1 de Universidad de Chile sobre Iquique. El ex delantero, visiblemente emocionado, reconoció que el triunfo llega como un verdadero tanque de oxígeno a seis fechas del final y donde los universitarios siguen al borde del precipicio.

"Es muy, muy importante, nos da un oxígeno que necesitamos. Necesitábamos creer, también tener una cuota de fortuna, no jugamos un gran partido, hay que reconocerlo, pero se ganó un partido muy complejo desde lo anímico. Eso nos deja tranquilos, pero entendiendo que el día lunes hay otra final de las seis que nos quedan", reconoció el Polaco.

"Hay que considerar también cuál es la reacción del rival, que trató de dormir el partido y lo hizo gran parte de los 90 minutos. Eso necesitamos saber manejarlo. Hemos jugado mejores partidos, pero vinimos a sacar los tres puntos y se consiguieron. Hay que empezar a pensar en lo que se viene, Everton, que también ganó y seguramente ya lo hizo el cuerpo técnico", agregó sobre el trámite del partido.

El dirigente reconoció que la situación límite que están viviendo como club se ha vuelto verdaderamente estresante. "Salvo Camilo Moya, que descendió con San Luis, nadie ha vivido esto. Ha sido traumático, estresante, afuera es difícil, importante el desahogo. La gente llegó en masa, más de 45 mil personas, el ambiente estaba como para emocionarse, para un par de lágrimas. La U, desde que tengo memoria, desde que llegué a los 10 años, no recuerdo un año que no haya sufrido. Nunca pensé sufrir como dirigente, pero me tocó y hay que ponerle el pecho a las balas", tiró.

Y cerró: "Soy de la idea que deberíamos jugar todos al mismo horario, pero estas dos últimas fechas siempre hemos jugado con resultados en contra y ya es tanta la presión que una más da casi lo mismo, es un pelo de la cola. El fin de semana ganó la U. de Conce, Antofagasta, se dieron todos los resultados malos. Y el equipo fue capaz de responder. Con eso nos quedamos".