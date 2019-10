La lucha casi imposible que tiene que dar Luciano Aued para estar en el clásico entre la UC y Colo Colo

Luciano Aued es de esos jugadores que siempre quieren estar en cancha, que está dispuesto a jugar con dolencias y que deja en claro su molestia cuando el cuerpo técnico decide que no esté dentro del campo de juego. Por eso, luchará hasta último minuto para poder estar en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo del domingo en San Carlos de Apoquindo, en el que la UC puede conquistar el título del Campeonato Nacional 2019.

Luli quedó severamente lastimado del hombro izquierdo tras una fuerte caída en los minutos finales de la derrota por 2-1 ante La Calera y los diagnósticos correspondientes arrojaron que sufrió una fractura de escápula. La gravedad que implica dicha lesión lo deja virtualmente fuera del clásico contra el Cacique, sin embargo, el propio jugador manifestó que no se quiere perder el partido y el DT Gustavo Quinteros le abrió una puerta.

"Es probable que Luciano quiera jugar, lo conozco. Creo que la decisión va a pasar por el jugador y por el cuerpo médico. Él es inteligente y sabe que si tiene dolor y puede ser un cambio inmediato, no va a perjudicar al equipo. Si es una lesión que no se va a agravar, va a tener posibilidad. Si se puede agravar, es muy difícil que juegue, no lo vamos a arriesgar", afirmó el entrenador cruzado.

Aued no tendrá que pasar por el quirófano, en primera instancia, pero sí tendrá que seguir un proceso de recuperación que se puede prolongar entre seis a ocho semanas. Pese a dicho panorama, existe una mínima posibilidad de que pueda jugar ante Colo Colo el domingo. Aquello dependerá de la evolución en el dolor que presente y de la chance de infiltrarse.

Eso sí, lo de la infiltración no entrega mayores certezas en el caso de la fractura de escápula que sufrió Aued. El inyectar la zona afectada se aplica más en casos como desgarros o esguinces. "No tengo claro eso de la infiltración. Como jugador me infiltré muchas veces, pero cuando es una fractura es difícil que se pueda hacer", reconoció al respecto Quinteros.

Por ahora, el ex Racing Club sigue presentando mucho dolor, lo que complica su presencia ante el Cacique. Más allá de aquello, en el caso de jugar el domingo lo hará con muchas limitantes, ya que se debería inmovilizar la zona afectada, lo que le impediría realizar muchos movimientos, sobre todo a la hora de los balones divididos. Es decir, de estar en el clásico contra Colo Colo, lo hará en diezmadas condiciones.