El mensaje de Lionel Messi a los argentinos: "Nos creemos los mejores del mundo y estamos lejísimos"

El astro argentino Lionel Messi tuvo una conversación en profundidad con Radio Metro de su país, donde analizó la idiosincracia que vive su país, comentando la falta de humildad que siente por parte de su compatriotas y revelando lo complicado que fue su camino rumbo a ser la gran estrella del FC Barcelona.

"Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos. Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años. Venir a Barcelona, que era algo impensado", aseguró Messi al citado medio.

"Siempre tuvimos los pies en la tierra. Seguimos siendo de Rosario aunque estemos lejos. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá. Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. El venir al Barcelona, en un club tan grande, me hizo crecer como persona. La educación que me dieron en La Masía y los valores que me enseñaron de chico hizo que siga una línea", agregó.

Por otra parte, la Pulga manifestó que ve difícil que el delantero brasileño Neymar pueda volver a Barcelona, debido a la compleja relación con la que terminó con los dirigentes.

"Hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de Whatsapp en el que también está Luis Suárez. Es difícil que salga de ahí (del PSG) y que vuelva, por cómo se fue de acá. Muchos socios y gente del club no quiere que vuelva. Por lo deportivo nos vendría bárbaro, es uno de los mejores del mundo, pero es entendible la otra parte", cerró.