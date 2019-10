Con Pepe Rojas incluido: la "Fiesta de los Abrazos" en la trastienda del Nacional reflejó todo el desahogo del triunfo de la U

Universidad de Chile consiguió uno de los triunfos más agónicos e importantes de la temporada 2019, luego de vencer 2 a 1 a Deportes Iquique el pasado jueves en el Estadio Nacional. Los azules se quedaron con los tres puntos ante los nortinos y los dejaron en zona de descenso directo a la Primera B 2020. Debido al tenso ambiente que se vivió en Ñuñoa, muchos fueron los momentos tras bambalinas que dejó el encuentro.

Fiesta de los abrazos

Desahogo. Extasis. Catarsis. Existen diferentes sinónimos para definir lo que vivieron las cerca de 45 mil personas que estuvieron presente en el recinto de Ñuñoa. Y es que no sólo los hinchas vibraron con el autogol de Mauricio Zenteno que significó la victoria de su equipo, sino que tanto el cuerpo técnico de Hernán Caputto, como los jugadores y dirigentes azules celebraron el trabajado triunfo en su primera de siete "súper finales" en su camino por no descender. La algarabía tras el partido era absoluta y se notó, pese a lo obligación de tener que entrenar este mismo viernes en el Centro Deportivo Azul, pensando en el duelo contra Everton del próximo lunes.

Neumáticos pinchados del bus de Deportes Iquique en su llegada al Estadio Nacional para enfrentar a la U @ElGraficoChile pic.twitter.com/Wrc9qzXiWj — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) October 17, 2019

Bus de Iquique dañado

El cuadro iquiqueño sufrió un evidente desperfecto en el bus que los llevó al Estadio Nacional. En su llegada a Ñuñoa y luego de que todo el plantel bajara, los funcionarios nortinos se dieron cuenta que dos neumáticos del autobus se habían reventado y yacían absolutamente desinflados dentro del recinto. La explicación más clara fue que, en el momento en que el bus se cambió de pista a la zona exclusiva de las micros, chocó con alguno de los topes que separan las pistas y eso finalmente desinfló los neumáticos.

Con Pepe Rojas

Luego del duelo del pasado miércoles frente a Colo Colo, el defensa de Huachipato, José Rojas, se dio un tiempo de visitar y ver a sus ex compañeros de la U en el Nacional. Dado que vive en Concepción, el ex capitán azul campeón de la Copa Sudamericana 2011 no ha podido ver mucho a su club formador. Sin embargo, la noche del jueves, el ex seleccionado chileno se comportó como un hincha más al gritar, enojarse y abrazarse luego de los goles que hizo o sufrió el equipo de sus amores.

José Rojas en el Nacional / Diego Espinoza

Hinchas de la U sin metro

Debido a los innumerables problemas y disturbios que sufrió el Metro de Santiago el pasado jueves, los hinchas de la U tampoco tuvieron mucha suerte con la estación Estadio Nacional. Luego de que terminara el compromiso contra Iquique, Carabineros decidió cerrar las puertas dentro del horario reglamentario y evitó el traslado desde el recinto a sus hogares.

Caputto con puño extendido

El periplo de Hernán Caputto en la banca de la U ha sido una montaña rusa de emociones y la victoria ante los Dragones Celestes no fue la excepción. Con puño en alto y llevándoselo muchas veces al pecho en símbolo de retribución al cariño de los hinchas, el DT dio otro paso para seguir siendo el entrenador azul. "Independiente de los resultados, de Hernán sigo pensando que es buen técnico y si perdía también lo pensaba y no me cambia la percepción de su trabajo y filosofía y ojalá no perder o algo por el estilo. Me alegro por él pero insisto que esto es partido a partido", aseguró el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, sobre la continuidad del técnico laico.