Inglaterra apabulló a Australia en cuartos de final del Mundial de Rugby

El Mundial de Rugby entró en sus jornadas decisivas. Con los encuentros entre Inglaterra y Australia, y Nueva Zelanda versus Irlanda, se abrieron los fuegos de los cuartos de final de la cita planetaria que tiene lugar en Japón.

En el primer partido resultó victorioso el conjunto de La Rosa. Los ingleses derrotaron por un contundente marcador de 40-16 por sobre los Wallabies. Destacar que los europeos fueron los primeros clasificados del grupo C, mientras que los oceánicos llegaron a la fase eliminatoria luego de quedar en segundo puesto de la zona D.

Australia comenzó de mejor manera el partido. Sin embargo, solo lograron adelantarse por tres puntos. Ante esto, los ingleses no tardaron en reaccionar y anotaron dos tries en tres minutos, ambos de la mano de Jonny May (18' y 21').

De ahí en más, La Rosa se hizo con el control del partido, aunque en un momento los Wallabies se acercaron a solo un punto (17-16) con un try de Marika Koroibete en el minuto 43 de partido. Sin embargo, no lograron mantener el nivel e Inglaterra les pasó por encima.

Los ingleses mantuvieron un gran desempeño durante toda la segunda parte. En el minuto 66 ya contaban con una amplia ventaja de 30-16, y que se alargó posteriormente con un try de Anthony Watson (76'). Destacar además que el capitán de los europeos, Owen Farrell anotó 20 puntos en total.

En tanto, en el segundo encuentro de la jornada, Nueva Zelanda hizo valer su categoría de vigente campeón y también derrotó por un contundente 46-14 a su par de Irlanda en la ronda de los ocho mejores del Mundial de Rugby.

Los All Blacks llegaron a la fase eliminatoria luego de quedarse con la primera posición del grupo B. En tanto, Irlanda solo debió conformarse con el segundo puesto de la zona A, a tres puntos de Japón.

Luego del primer try de los neozolandeses, convertido por Aaron Smith, los All Blacks no bajaron nunca más el ritmo, y fueron totalmente superiores en el campo del país nipón.

De hecho, a los 25 minutos del segundo tiempo, los All Blacks mantenían una ventaja de 34-0. Finalmente, los oceánicos cerraron el marcador en los últimos minutos con una anotación definitiva, con la que marcaron el resultado final por 46-14.

Inglaterra y Nueva Zelanda se enfrentarán en la primera semifinal del Mundial de Rugby el próximo 26 de octubre en el International Stadium de Yokohama.