Vidal, Díaz, Medel y Paredes también se sumaron al apoyo de las protestas en Santiago

Las protestas en Santiago siguen generando reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez más referentes del balompié nacional entregaron su apoyo a los manifestantes y emplazaron al gobierno por la entrega de soluciones.

Gary Medel y Esteban Paredes subieron a Twitter una imagen que desarrolla la idea de que las manifestaciones no tienen relación solo con el alza en el pasaje del metro, sino que tiene que ver con un descontento generalizado de la sociedad. Ambos jugadores le pidieron al gobierno rapidez en la búsqueda de soluciones.

En tanto, Marcelo Díaz también se refirió al presente de Chile desde Argentina. El mediocampista de Racing compartió una imagen de la bandera del país, y comentó: "Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso, busquen una solución rápida y beneficiosa para todos".

Finalmente, Arturo Vidal hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir una publicación en sus stories donde se hacía un llamado a protestar en Plaza Baquedano a las 21:00 horas de este sábado.

Vidal compartió story en apoyo / Instagram

El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga!!!. #NoALasAlzas#bastadeabusos

#chileesuno pic.twitter.com/NlzntG69fx — Gary Medel (@MedelPitbull) October 19, 2019

Es hora que el gobierno haga algo por los derechos humanos y nuestra sociedad, no quiero ver a mi chile en llamas [ BASTA ] pic.twitter.com/PxFRbkRyDh — esteban paredes (@estebanparedesQ) October 19, 2019