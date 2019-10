El drama del equipo femenino de San Marcos de Arica que no puede salir de Santiago: "Nos preocupan sus trabajos"

San Marcos de Arica vive momentos complejos debido a la crisis social que se vive a lo largo de Chile. Si el equipo masculino se encuentra varado en Copiapó, el equipo femenino no ha podido salir de Santiago luego de su partido ante Coquimbo Unido.

"La ANFP nos prestó el complejo Fernando Riera para que podamos estar. Nos han dado todas las comodidades como ropa, lavandería, camas para dormir, etc" dice Iván Rojas, coordinador del fútbol femenino del equipo nortino a El Gráfico Chile.

Las bravas del morro debían volver anoche en avión a su ciudad, luego de un largo viaje en bus desde Coquimbo, pero justo antes de abordar les avisaron que los vuelos estaban suspendidos. A partir de ahí la ANFP gestionó su traslado por medio de Constanza Minoletti, subgerenta del fútbol femenino, hacia las dependencias de Quilin, donde se acomodaron en una sala de prensa para pasar la noche y, luego, fueron trasladadas asta el complejo Fernando Riera.

Nuestras bravas del morro ya se encuentran en el complejo deportivo fernando riera frente a juan pinto duran,… Posted by San Marcos de Arica Fútbol Femenino on Monday, October 21, 2019

"Aún no sabemos cuándo podremos volver, podría ser hoy, mañana, eso lo está viendo la ANFP. Sí tenemos claro que será en avión, porque por tierra puede ser peligroso por los cortes de ruta y accidentes", dice Rojas y agrega que "también está la opción de viajar por grupos, de ser así, la prioridad la tendrían las niñas menores de edad, que son alrededor de 17".

Eso sí, el gran problema que viven hoy en el plantel adulto son sus trabajos. Como el fútbol femenino en Chile no es rentado, son muchas las jugadoras que complementan sus entrenamientos con otras fuentes laborales y, como las ariqueñas no están en su ciudad, no pudieron asistir. Para Rojas la gran preocupación "es el tema laboral. Las muchachas están bien de ánimo, hablan con sus familias, tenemos todas las comodidades de la ANFP, pero ellas no han podido asistir a sus trabajos".

Desde la Asociación Nacional de Jugadoras de fútbol femenino, Anjuff, aseguran que ya están coordinando el tema y que el único problema de este tipo lo viven con San Marcos, ya que el plantel de Colo Colo volvió el pasado sábado sin problemas desde Ecuador, luego de su eliminación de la Copa Libertadores femenina.

Además, la presidenta de la Anjuff, Tess Strellnauer señaló que "no se sabe si se jugará la fecha, pero creemos que el torneo debería seguir suspendido asta que las condiciones del país vuelvan a la normalidad".