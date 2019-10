Jean Beausejour no está para términos medios: "Al Ejército lo tengo asociado con el peor temor de Chile"

El estallido social en Chile no ha dejado a nadie indiferente, ni siquiera al mundo del fútbol. Ahora quien se manifestó fue Jean Beausejour, ex lateral de la Selección chilena que siempre se ha caracterizado por opinar sobre el acontecer nacional.

El actual jugador de Universidad de Chile señaló en conversación con radio ADN que los últimos días "han sido un periodo donde vamos pasando de distintos estados de ánimo, el principio fue de mucha ilusión, pero ahora me he ido preocupando al ver cómo está todo".

Es que el estado de excepción que vive el país tiene preocupado al oriundo de Estación Central. "Yo nací el 84' en una comuna que ha sido activamente política. Desde que tengo memoria fui parte de marchas. No me gustaría decir lo que voy a decir, pero al Ejército lo tengo asociado con el peor temor de Chile, pero crío a mis hijos con ese temor. Tampoco me atrevo a condenarlos", dijo.

Colo Colo, la U y la UC dejan su rivalidad de lado: "Hacemos un llamado a todos los chilenos a buscar espacios de diálogo pacífico" El fútbol también se suma a la problemática nacional y los tres clubes más grandes del país se unieron de manera simbólica para brindar apoyo a los manifestantes.

"A mi me cuesta llegar con un diagnóstico, porque somos receptores de la molestia de la gente. Nosotros somos parte de la elite, aunque no me gustaría serlo. Este es un modelo que te fomenta el individualismo. Uno se va alejando de las bases y hemos crecido así. En general, el espectro político no ha estado a la altura. Nadie puede ser el vocero de este descontento. Pero creo que es una oportunidad única para ellos de reconocer el movimiento de la gente. No se si tendremos otra oportunidad como país", continuó el formado en Universidad Católica.

Además, el observador del proceso constituyente durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue crítico con el actuar del presidente Sebastián Piñera y aseguró que "era una oportunidad única de recibir con mucha humildad esta oportunidad, pero creo que no lo hizo bien y ahora bajó un par de cambios con este discurso. Uno ve a un sector que por un lado quiere criminalizar todo y el otro dice que es una taza de leche. Hay que escuchar a la gente"

Finalmente, el único chileno en convertir en dos mundiales de fútbol diferentes habló sobre sus compañeros en la Roja y señaló que se debe pedir más tranquilidad, ya que "el camino es ese, donde mis excompañeros han llamado a la cordura y a unir este país. Además de bajar el cambio al stress. A mi me cuesta hacer este llamado, porque no sufro los problemas del de Maipú o Estación Central si yo no tengo esas necesidades" e increpó a otros futbolistas agregando que "yo le preguntaría a mis compañeros '¿qué hicimos en su momento, como futbolistas, durante dos años atrás, porque los premios fueran equitativos o que el fútbol femenino tuviera las mismas condiciones que el masculino?'", recibiendo el apoyo de la seleccionada chilena y militante del partido Convergencia Social, Fernanda Pinilla.