El fuerte mensaje de Pinilla a los parlamentarios: "Ineptos enciérrense en el congreso y no salgan hasta tener las soluciones"

Los protagonistas del fútbol se han hecho sentir ante la dura crisis social por la que atraviesa Chile, y uno de los que más ha comentado la situación es el delantero Mauricio Pinilla.

El goleador de Coquimbo Unido ha sido muy crítico por el accionar del gobierno, y también de los políticos en general, a quienes les pide ponerse a trabajar y escuchar las demandas del pueblo.

"Ineptos enciérrense en el congreso y no salgan hasta tener las soluciones a todos los problemas críticos que tienen así al país ! NO SALGAN SIN SOLUCIONES !", (sic) escribió el ex seleccionado nacional.



Pinilla es uno de los tantos jugadores que han dejado sentir su opinión.